Prognoza pogody na jutro: chłodna noc, ale niedziela będzie ciepła

Spokojna wiosna zostanie z nami przez chwilę. Potem powrócą gwałtowne burze - 19-05-2018 Czekają nas dwa dni spokojnej pogody. Od wtorku przypomną o sobie opady deszczu oraz gwałtowne burze, które zostaną w wielu regionach Polski do czwartku. czytaj dalej

Pogodna niedziela

Noc ma być pogodna, ale chłodna. Termometry wskażą od 5 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, do 10 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby wiatr z północnego wschodu.

W dzień w całym kraju będzie świecić słońce. Najchłodniej w niedzielę powinno być na Suwalszczyźnie, tam termometry wskażą do 19 st. C. Najcieplejszym miejscem w niedzielę okaże się Dolny Śląsk, tam temperatura dojdzie do 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Biomet korzystny w całym kraju

Największą wilgotność powietrza odnotujemy na południowym wschodzie, tam wyniesie ona powyżej 60 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku północno-zachodnim, poniżej 50 procent. W całym kraju warunki biometeorologiczne będą korzystne, i wszędzie odczujemy komfortową temperaturę.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Wyciek ścieków a zwierzęta z ujścia Wisły. "Mam nadzieję, że nieczystości im nie zaszkodzą" - 19-05-2018 Motława jest dopływem Martwej Wisły, która wpada do Zatoki Gdańskiej. Żyje tam wiele zwierząt, w tym foki, które upodobały sobie zwłaszcza rezerwat Mewia Łacha. Jaki wpływ na faunę może mieć wtorkowy wyciek ścieków? czytaj dalej

NOC: będzie pogodna. Temperatura w nocy spadnie do 8 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hektopaskali i wzrośnie.

DZIEŃ: ma być pogodny. W dzień temperatura dojdzie do 22 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 1012 hPa i wzrośnie

POZNAŃ

NOC: zapowiada się pogodnie. W najchłodniejszym momencie nocy temperatura wyniesie 7 st. C. Słaby wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie wzrośnie, o północy wyniesie 1014 hPa.

DZIEŃ: niedziela ma być słoneczna. Temperatura dojdzie do 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. W południe barometry wskażą 1015 hPa, synoptycy prognozują wzrost ciśnienia.

GDAŃSK

NOC: ma być bezchmurna. Temperatura spadnie do 6 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1026 hPa i wzrośnie.

Krzątał się po domu, w koszu znalazł kukanga małego - 19-05-2018 Do niecodziennej interwencji została wezwana straż leśna Okręgu Autonomicznego Pingbian Miao w chińskiej prowincji Junnan. czytaj dalej

WROCŁAW

DZIEŃ: Słonecznie. Maksymalna temperatura wyniesie 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Synoptycy prognozują wzrost ciśnienia, w południe barometry wskażą 1027 hPa.

NOC: okaże się pogodna. Termometry wskażą 8 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. O północy ciśnienie wyniesie 1009 hPa, synoptycy prognozują wzrost.

DZIEŃ: zapowiada się bezchmurnie. Termometry pokażą w dzień 24 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Barometry w południe wskażą 1010 hPa, ciśnienie wzrośnie.

KRAKÓW

NOC: okaże się bezchmurna. Temperatura spadnie do 10 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. O północy ciśnienie wyniesie 995 hPa i wzrośnie.

DZIEŃ: ma być słonecznie. Maksymalna temperatura wyniesie 22 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Barometry w południe wskażą 996 hPa, ciśnienie ma rosnąć.