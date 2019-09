Kilkadziesiąt interwencji. Podtopienia w Kołobrzegu - 10-09-2019 Obfite opady deszczu spowodowały zalanie ulic w Kołobrzegu, a także liceum. - Udało nam się przy pomocy naszych pomp, naszych ludzi, ale i strażaków obronić de facto ten budynek - powiedział Józef Skorupiński, dyrektor szkoły. czytaj dalej

Polska dostanie się pod wpływ układu wyżowego znad Azorów. Z południowego zachodu popłynie w środę nad kraj cieplejsze powietrze polarne, które wypchnie chłodne masy powietrza.

Zapowiada się pochmurna noc na Pomorzu z niewielkimi opadami deszczu o sumie do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Miejscami pojawią się mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 9 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Wybrzeżu. Wiatr z kierunków południowych powieje słabo i umiarkowanie, na północy okresami dość silnie. Na Wybrzeżu w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Do 26 stopni

W środę rano miejscami pojawią się mgły i zamglenia. Synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na północy okresami duże. Termometry pokażą od 21 st. C na Pomorzu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach na Wybrzeżu powieje z prędkością 50 km/h.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na południowych i północnych krańcach kraju. Mieszkańcy regionów północnych odczują komfort termiczny, zaś pozostałych - ciepło. Warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Przelotne opady deszczu. W weekend miejscami zaledwie 15 stopni - 10-09-2019 Najbliższe dni mogą upłynąć pod znakiem słabych, przelotnych opadów deszczu. W czwartek mieszkańcy północnych i zachodnich województw odczują wpływ pozostałości huraganu Dorian na pogodę. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 1009 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1010 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno, okresami popada słaby deszcz. Termometry pokażą 12 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 1015 hPa.

DZIEŃ: umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura sięgnie 21 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa na barometrach zobaczymy 1021 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 1009 hPa.

Były huragan Dorian zagraża Wielkiej Brytanii, powoli zbliża się też do Polski - 10-09-2019 Posttropikalny cyklon Dorian zmierza przez Ocean Atlantycki w kierunku Europy. W Wielkiej Brytanii przyniesie opady deszczu i porywisty wiatr. Miejscami możliwe są lokalne powodzie. czytaj dalej

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1011 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 1007 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, około południa na barometrach zobaczymy 1008 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr południowy powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 996 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 997 hPa.