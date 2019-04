Z każdym dniem coraz cieplej. Dużo słońca, a lokalnie deszcz - 15-04-2019 Najbliższe dni upłyną pod znakiem pogodnej aury. Znajdą się jednak miejsca, gdzie przelotnie popada deszcz. Z każdym kolejnym dniem będzie robiło się coraz cieplej. W piątek termometry pokażą nawet 20 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Słonecznie i do 15 stopni

Zapowiada się pogoda, ale i chłodna noc. Termometry pokażą od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wtorek będzie przeważnie słoneczny. We wschodnich regionach Polski zachmurzenie wzrośnie i popada deszcz do sześciu litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na wschodzie Polski, wyniesie około 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku zachodnim. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Pogoda wpłynie korzystnie na nasze samopoczucie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie spadnie, o północy na barometrach zobaczymy 1029 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą 12 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w Gdańsku w południe wyniesie 1029 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy -1 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie spadnie, o północy odnotujemy 995 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą 13 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe na barometrach zobaczymy 992 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spadnie, o północy odnotujemy 1015 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1014 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy -2 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie będzie się wahać, o północy odnotujemy 1014 hPa.

DZIEŃ: synoptycy prognozują słoneczny poranek, ale w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie, wieczorem możliwe są opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie spadnie, w południe na barometrach zobaczymy 1012 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spadnie, o północy odnotujemy 1010 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1009 hPa.