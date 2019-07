Sporo chmur, wiatr i przelotne opady. W weekend miejscami będzie cieplej - 05-07-2019 Najbliższe dni zapowiadają się chłodno. Jedynie w weekend będą miejsca, gdzie zrobi się cieplej. Od poniedziałku temperatura znowu spadnie, a we wtorek termometry w części kraju pokażą maksymalnie 14 stopni Celsjusza. Możemy też spodziewać się silniejszych porywów wiatru. czytaj dalej

Do 28 stopni

W nocy w linii od Pomorza, przez centrum, po Małopolskę rozciągnie się ciepły front atmosferyczny, który przyniesie zachmurzenie oraz słaby deszcz lub mżawkę. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie się zmieniać. Temperatura minimalna sięgnie od 8 stopni Celsjusza na Podlasiu do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może być silniejszy. W strefie brzegowej może rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Sobota będzie pogodna jedynie na Śląsku. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie się zmieniać, możliwe są także słabe opady przelotnego deszczu. Opady nie powinny być większe niż do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. W strefie brzegowej jego porywy mogą osiągać do 40-60 km/h.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza prognozowana jest na północy Polski i wyniesie ponad 90 procent. W tym samym regionie odczujemy komfort termiczny, a na południu ciepło. W całym kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Zabij go, gdy wejdzie na twój teren. Planowana eksterminacja legwanów - 05-07-2019 Roztrzaskanie czaszki to jeden z najbardziej humanitarnych sposobów eksterminacji szkodników polecany mieszkańcom południowej Florydy. Służby przekonują, by w ten sposób pozbywać się rozmnażających się w zastraszającym tempie legwanów zielonych. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimum 10 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, którego porywy okresami mogą przybierać na sile. O północy ciśnienie sięgnie 1008 hektopaskali.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 20 st. C. Powieje z zachodu, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. Do południa ciśnienie spadnie do 1005 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimum 12 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu. O północy ciśnienie będzie oscylować w okolicy 986 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie osiągnie 981 hPa.

POZNAŃ

Zaskakujące i niepokojące zjawisko. Plastikowy nalot na skałach - 05-07-2019 Naukowcy odkryli na Maderze nowy typ zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi - plastikowy nalot (plasticrust), który odkłada się na skałach położonych nad oceanem. Podkreślają, że może pojawiać się również w innych regionach świata. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 12 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. O północy na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu. W południe ciśnienie spadnie do 997 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimum 11 st. C. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. O północy ciśnienie wyniesie 998 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 995 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. O północy barometry wskażą 999 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 994 hPa.