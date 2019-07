Zapominamy o upale. Czas na ochłodzenie i przelotny deszcz - 02-07-2019 Przed nami chłodniejsze dni, podczas których spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Miejscami może również zagrzmieć. czytaj dalej

Miejscami 18 stopni

Nocą w północnej części kraju może przelotnie popadać słaby deszcz. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 13 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, miejscami będzie silniejszy. W strefie brzegowej porywy osiągną prędkość 40-60 kilometrów na godzinę.

W środę w pasie województw północnych może przelotnie popadać deszcz. Wieczorem strefa opadów może dotrzeć do regionów centralnych, w tym Mazowsza. Na pozostałym obszarze utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, zachodni. W strefie brzegowej jego porywy osiągną prędkość do 40-60 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność, przekraczającą 80 procent, odnotujemy na północy kraju. Im dalej na południe, tym będzie ona spadać poniżej tej wartości. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeo będą korzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: przelotnie popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1013 hektopaskali.

DZIEŃ: możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1015 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 989 hPa.

DZIEŃ: utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 989 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1009 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 1009 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1004 hPa.

DZIŚ: zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Pod wieczór przelotnie popada deszcz, maksymalnie do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1006 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 11 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1006 hPa.

DZIEŃ: utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie 23 st. C. Z zachodu wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe dojdzie do 1006 hPa, waha się.