Prognoza pogody na jutro: chłodno, miejscami popada deszcz i śnieg

Co widać w prognozach na marzec? "Możliwy jest pogodowy wyskok" - 01-03-2019 "Pierwszego marca rozpoczęła się wiosna meteorologiczna. Przyszła nareszcie! Teraz czekamy na wiosnę termiczną, bo już od jakiegoś czasu panuje termiczne przedwiośnie, kiedy to temperatura dobowa mieści się w zakresie 0-5 stopni Celsjusza" - napisała dla nas synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Miejscami popada

W nocy na zachodzie i południu popada deszcz i śnieg. Miejscami mogą pojawić się opady marznące, które spowodują gołoledź. W pozostałych częściach Polski będzie pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie od -7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje z zachodu, a wiatr okaże się słaby.

Również w sobotę na zachodzie i południu Polski pojawią się opady deszczu i śniegu. Nad ranem wciąż mogą utrzymywać się lokalne opady marznące i gołoledź. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 7 st. C na Pomorzu zachodnim. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. W porywach może osiągnąć do 60 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższa wilgotność względna prognozowana jest na zachodnich i południowo-zachodnich krańcach kraju, wyniesie ponad 70 procent. W całej Polsce odczujemy chłód. Biomet okaże się zróżnicowany - w większości kraju warunki biometeorologiczne będą neutralne, zaś w pasie od Pomorza Zachodniego, przez Dolny Śląsk, po Małopolskę niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimum -4 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby. O północy na barometrach zobaczymy 1002 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie 5 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu. Po południu ciśnienie osiągnie 1003 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie -2 st. C. Z zachodu powieje słaby wiatr. O północy ciśnienie wyniesie 1004 hPa.

DZIEŃ: po południu pojawią się opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. W południe na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna spadnie do -3 st. C. Słabo powieje z zachodu. O północy barometry wskażą 1014 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Po południu ciśnienie sięgnie 1015 hPa.

WROCŁAW

NOC: opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą minimum -1 st. C. Powieje słabo z zachodu. O północy ciśnienie wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Po południu ciśnienie osiągnie 1001 hPa.

KRAKÓW

NOC: przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna sięgnie -4 st. C. Powieje słaby wiatr z zachodu. O północy barometry pokażą 987 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.