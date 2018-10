Prognoza pogody na 16 dni: ciepło już nie wróci do Polski - 21-10-2018 Ochłodzenie, które dopiero się zaczęło, wkrótce może być jeszcze silniejsze. czytaj dalej

Chłodna noc

W ciągu najbliższej doby Polska dostanie się pod wpływ potężnego układu niżowego Rachel z centrum nad północnym Atlantykiem, w rejonie arktycznego archipelagu Svalbard. Związany z niżem chłodny front, rozciągający się od Skandynawii przez Europę Środkową po Francję, wkroczy w poniedziałek do Polski. Nad krajem zalega umiarkowanie ciepłe powietrze polarne.

Noc zapowiada się pogodnie, ale miejscami pojawią się gęste mgły i zamglenia. Nad ranem najwięcej chmur będzie na Wybrzeżu i Pomorzu, a na Nizinie Szczecińskiej słabo popada deszcz. Termometry pokażą minimalnie od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 3 st. C w centrum kraju do 7 stopni na Wybrzeżu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Na Pomorzu może okazać się dość silny, a w porywać osiągać prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Poranne mgły

O poranku w szczególności na południu i w centrum kraju wystąpią liczne mgły i zamglenia. W ciągu dnia na południowym wschodzie i południu Polski będzie pogodnie. W pozostałych regionach synoptycy przewidują pochmurną aurę z przemieszczającymi się od północy w głąb kraju opadami deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Warmii i Kujawach, przez 13 stopni w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni i zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a w porywach na Pomorzu rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy w pasie od Lubuskiego, przez Wielkopolskę, aż do Warmii i Mazur i wyniesie tam powyżej 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północy i południa. W całym kraju odczujemy chłód, jedynie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne, jedynie na południowym wschodzie neutralne.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane, mglisto. Temperatura spadnie do 2 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około północy wyniesie 1013 hPa, spada.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, po południu możliwy słaby deszcz. Temperatura osiągnie wartość 12 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 1010 hPa, spada.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże, rano deszcz. Termometry pokażą minimalnie 7 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 1025 hPa, spada.

NOC: pochmurno, okresami deszcz. Temperatura osiągnie wartość 11 stopni Celsjusza. Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 kilometrów na godzinę. Ciśnienie około południa wyniesie 1022 hPa, spada.

POZNAŃ

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane, mglisto. Temperatura spadnie do 5 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 1016 hPa, spada.

DZIEŃ: pochmurno, okresami deszcz. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1014 hPa, spada.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane, mglisto. Termometry pokażą 3 stopnie Celsjusza. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 1012hPa, spada.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu możliwy przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 15 stopni. Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1010 hPa, spada.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane, mglisto. Termometry pokażą minimalnie 2 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy wyniesie 1000hPa, spada.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 13 stopni. Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa wyniesie 997 hPa, spada.