Prognoza pogody na jutro: chłodny i pochmurny początek tygodnia

Pochmurny dzień, może popadać

W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na wschodzie i południu kraju popada deszcz rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Warmii, przez 0 st. C w centrum kraju, po 5 st. C na Podkarpaciu. Z północnego zachodu i północy powieje słaby i umiarkowany wiatr, na wschodzie okresami stanie się dość silny.

Poniedziałek na wschodzie i południowym wschodzie kraju będzie pochmurny. Niewykluczone są tam opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw. Również na Pomorzu pojawi się więcej chmur kłębiastych z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. W pozostałych regionach powinno być na ogół pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 14 st. C w centrum kraju. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność powietrza będzie oscylować w granicach 60-70 procent. Największą odnotujemy na wschodzie - przekroczy 80 procent. Na wschodzie i na krańcach północno-zachodnich kraju odczujemy chłód, w pozostałych regionach - komfort termiczny. Biomet na wschodzie i w regionach północno-zachodnich okaże się niekorzystny, ale wgłąb kraju będzie przechodził przez neutralny, aż po korzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie minimalnie 2 st. C. Wiatr powieje północny, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy wyniesie 999 hektopaskali, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy. Ciśnienie około południa osiągnie 999 hPa, lekko się waha.

TRÓJMIASTO

NOC: bezchmurnie. Termometry pokażą minimalnie 0 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około północy dojdzie do 1013 hPa, rośnie.

DZIEŃ: prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, po południu może pokropić deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie 12 st. C. Północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr okresami stanie się silniejszy. Ciśnienie około południa wyniesie 1012 hPa, lekko się waha.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie -1 st. C. Północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Barometry około północy pokażą 1004 hPa, ciśnienie rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Termometry wskażą 13 st. C. Z północnego zachodu wiać będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie około południa osiągnie 1003 hPa, lekko się waha.

WROCŁAW

NOC: bezchmurnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 0 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy wyniesie 1000 hPa, rośnie.

DZIEŃ: prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie około południa dojdzie do 999 hPa, lekko się waha.

KRAKÓW

NOC: pochmurno, może popadać deszcz. Temperatura minimalna osiągnie 4 st. C. Północno zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie około północy wyniesie 986 hPa, rośnie.

DZIEŃ: zachmurzenie zapowiada się umiarkowane i duże. Temperatura wyniesie maksymalnie 12 st. C. Północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr będzie okresami silniejszy. Ciśnienie około południa dojdzie do 985 hPa, lekko się waha.