Polska znajduje się pod wpływem niżu znad północno-zachodniej Rosji. Nad kraj wkracza od północy kolejny chłodny front atmosferyczny, za którym popłynie chłodne powietrze arktyczne.

W nocy na południu i północy Polski będzie pochmurno. Okresami wystąpią tam opady deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie od 6 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum, do 10 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. W porywach może osiągać do 60 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu nawet do 70 km/h.

Maksymalnie 16 stopni

We wtorek na niebie pojawi się duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Należy spodziewać się okresowych opadów deszczu, maksymalnie do 5-20 litrów na metr kwadratowy. Na północy kraju mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Warmii i Mazurach, przez 15 st. C w centrum, do 16 st. C na południu. Powieje z zachodu, umiarkowanie i dość silnie - w porywach wiatr może rozpędzać się do 60 kilometrów na godzinę. Na Wybrzeżu może powiać jeszcze mocniej - do 80 km/h.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższa wilgotność powietrza prognozowana jest na północy i południu Polski. W całym kraju odczujemy chłód, wilgoć i wiatr. W przeważającej części kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, w południowo-wschodnich regionach biomet będzie neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna spadnie do 8 st. C. Powieje z zachodu, umiarkowanie i dość silnie. O północy barometry wskażą 1000 hektopaskali.

DZIEŃ: na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, które będzie wzrastać do dużego. Okresami wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. W porywach będzie rozpędzał się do 60 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 995 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Pojawią się przelotne opady deszczu. Termometry pokażą minimum 9 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, powieje z zachodu. O północy na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

DZIEŃ: prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami pojawią się opady deszczu, niewykluczone są także burze. Temperatura maksymalna sięgnie 14 st. C. Zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach będzie osiągał do 70 km/h. Około południa barometry pokażą 1005 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Powieje z zachodu, a wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie około północy sięgnie 1004 hPa.

DZIEŃ: wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami należy spodziewać się opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach będzie rozpędzał się do 60 km/h, powieje z zachodu. Około południa na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Może przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy minimum 9 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie około północy osiągnie 1002 hPa.

DZIEŃ: należy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia oraz okresowych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Powieje z zachodu, umiarkowanie i dość silnie, w porywach wiatr może osiągać do 60 km/h. Około południa na barometrach zobaczymy 997 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno, okresami deszcz. Temperatura minimalna sięgnie 10 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. O północy ciśnienie wyniesie 989 hPa.

DZIEŃ: na niebie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie. Prognozowane są także przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, a w porywach może osiągać do 60 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 985 hPa.