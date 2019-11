Wietrznie, miejscami deszczowo. Termometry pokażą nawet 18 stopni - 01-11-2019 Początek listopada zapowiada się nieco cieplej. Termometry miejscami pokazywać będą nawet 18 stopni Celsjusza. Zagrożeniem może być jednak dość silny wiatr. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska dostanie się pod wpływ potężnego układu niżowego znad Wysp Brytyjskich. Nad kraj wkroczy ciepły front atmosferyczny z opadami deszczu, za którym popłyną cieplejsze masy powietrza polarnego morskiego.

>>>SPRAWDŹ OSTRZEŻENIA IMGW

Nocą na zachodzie kraju i Pomorzu będzie pochmurno z opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach prognozowana jest pogodna noc ze wzrastającym stopniowo zachmurzeniem. Termometry pokażą minimalnie od -2 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z południa powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach może osiągać prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, w górach do 80-100 km/h.

Pogoda na Zaduszki

Zaduszki na zachodzie, północy i w centrum kraju będą pochmurne. Okresami pojawią się tam opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na południu i południowym wschodzie dzień zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 stopni w centrum kraju, do 13 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z południowego zachodu i południa powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę. W górach niewykluczony jest halny do 80-100 km/h.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższa wilgotność powietrza prognozowana jest na północnym zachodzie kraju - przekroczy 90 procent. Najniższa będzie na południowym wschodzie - poniżej 80 proc. W większości regionów odczujemy komfort termiczny, a na północnym wschodzie chłód. Dokuczy nam również wiatr. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Silny wiatr w części kraju. IMGW ostrzega - 01-11-2019 Pogoda w piątek wieczorem i w nocy z piątku na sobotę może być niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w części regionów wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Z prognozy zagrożeń wynika, że wietrznie będzie też w kolejnych dniach. czytaj dalej

NOC: pogodnie, nad ranem pochmurno. Temperatura spadnie do 1 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w Warszawie około północy wyniesie 1000 hPa, szybko spada.

DZIEŃ: pochmurno, okresami słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr południowy, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 990 hPa, szybko spada.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno, nad ranem deszcz. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy wyniesie 1007 hPa, szybko spada.

DZIEŃ: pochmurno, okresami deszcz. Na termometrach maksymalnie 10 st. C. Wiatr południowy, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 997 hPa, szybko spada.

POZNAŃ

Bliskie spotkanie Księżyca z Jowiszem - 01-11-2019 W ostatni wieczór października na niebie mogliśmy zaobserwować ciekawe zjawisko astronomiczne - koniunkcję Księżyca z Jowiszem. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

NOC: pochmurno, nad ranem deszcz. Termometry pokażą minimalnie 4 st. C. Wiatr południowy, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy wyniesie 994 hPa, szybko spada.

DZIEŃ: pochmurno, okresami deszcz. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 987 hPa, szybko spada.

WROCŁAW

NOC: pochmurno, nad ranem deszcz. Termometry pokażą minimalnie 3 st. C. Wiatr południowy, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy wyniesie 993 hPa, szybko spada.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, okresami deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 985 hPa, szybko spada.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do -2 st. C. Wiatr południowy, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy wyniesie 987 hPa, szybko spada.

DZIEŃ: pogodnie, okresami więcej chmur. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 980 hPa, szybko spada.