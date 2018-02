Prognoza pogody na jutro: chmury nad Polską, ale momentami szansa na słońce

Prognoza na 16 dni: Polska w szponach arktycznego mrozu - 18-02-2018 Lada dzień nad Skandynawią powstanie potężny wyż, który pchnie do nas lodowate powietrze z Arktyki. czytaj dalej

Mroźna noc

W ciągu nadchodzącej doby Polska pozostanie pod wpływem wyżów znad Karpat oraz Skandynawii w zimnej masie powietrza pochodzenia arktycznego.

W ciągu nocy zachmurzenie będzie duże, ale pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie od -9 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -5 st. C w centrum kraju do -2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Pojawi się słaby i umiarkowany wiatr wschodni.

W Karpatach posypie

We wtorek w ciągu dnia niebo nadal pozostanie zachmurzone. Będzie można liczyć na lokalne rozpogodzenia. W Karpatach możliwe jest wystąpienie opadów śniegu do 1-5 cm. Temperatura wzrośnie od -1 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju do 4 st. C na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

We wtorek najwyższa zawartość pary wodnej w powietrzu zostanie odnotowana na południowym krańcu Polski. Tam spodziewana wilgotność względna powietrza wyniesie powyżej 80 procent. Najsuchsze powietrze pojawi się w centrum kraju - wilgotność względna osiągnie tam do 70 procent. W związku z ujemną temperaturą mieszkańcy południowego wschodu odczują zimno. Subiektywne wrażenia termiczne będą bardziej korzystne w pozostałej części kraju, gdzie odczuwać będziemy "jedynie" chłód. Prognozowane są neutralne warunki biometeorologiczne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

WARSZAWA

NOC: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do -5 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu. Ciśnienie około północy osiągnie wartość 1012 hPa, lekko spada.

DZIEŃ: Niebo pozostanie za chmurami. Jest szansa na większe przejaśnienia. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w Warszawie około południa osiągnie wartość 1011 hPa, wolno spada.

TRÓJMIASTO

NOC: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalnie wyniesie -4 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie około północy osiągnie wartość 1024 hPa, rośnie.

DZIEŃ: Wciąż będzie pochmurno i mogą pojawiać się przejaśnienia. Termometry wskażą do 1 st. C. Pojawi się wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa osiągnie wartość 1025 hPa, wolno spada.

POZNAŃ

NOC: Będzie pochmurno. Temperatura minimalnie wyniesie -3 st. C. Wystąpi wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy osiągnie wartość 1011 hPa, lekko spada.

DZIEŃ: Niebo pozostanie zachmurzone, ale jest szansa na przejaśnienia. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie około południa osiągnie wartość 1011 hPa, wolno spada.

WROCŁAW

NOC: Zapowiada się pochmurnie. Termometry wskażą minimalnie -4 st. C. Pojawi się wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy osiągnie wartość 1006 hPa, lekko spada.

DZIEŃ: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalnie wyniesie 4 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu. Ciśnienie około południa osiągnie wartość 1005 hPa, wolno spada.

KRAKÓW

NOC: Pochmurno, ale pojawią się przejaśnienia. Temperatura spadnie do -7 st. C. Pojawi się wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy osiągnie wartość 996 hPa, lekko spada.

DZIEŃ: Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą do 0 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie około południa osiągnie wartość 993 hPa, wolno spada.