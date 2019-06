Prognoza pogody na jutro: chmury, także burzowe, zasnują niebo

Pogoda będzie trudna do zniesienia. Ulgę odczujemy tylko przez chwilę - 14-06-2019 Męcząca, a przy tym niebezpieczna aura odpuści nam tylko na chwilę - i to dopiero po niedzieli. czytaj dalej

Sobota już nie wszędzie upalna

Nocą na południowym wschodzie kraju wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, okresami popada deszcz o natężeniu 10-20 litrów na metr kwadratowy i zagrzmi. W innych regionach aura będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Warmii, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Ziemi Lubuskiej. Ze wschodu i północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który w burzach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę

W sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Na zachodzie, południu i krańcach wschodnich kraju okresami pojawią się opady rzędu 10-20 l/mkw. i burze z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 25 st. C na Wybrzeżu do 33 st. C w centrum i na południu Polski. Powieje wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach dochodzący do 90 km/h.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Praktycznie w całej Polsce wilgotność powietrza wyniesie 70-80 procent. Na północy kraju odczujemy ciepło, na południu - gorąco, a na zachodzie będzie parno. Biomet w całym kraju będzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pogoda wciąż groźna. Alarmy IMGW - 14-06-2019 Alarmy IMGW obejmują duży obszar Polski. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem i upałami. Miejscami opady mogą wynieść do 40 litrów na metr kwadratowy. czytaj dalej będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr północno-wschodni powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej. Ciśnienie około północy dojdzie do 1005 hPa.

Dzień: zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Niewykluczone są przelotne opady deszczu i burza. Maksymalna prognozowana temperatura to 32 st. C. Wiatr powieje ze wschodu słabo i umiarkowanie, chociaż okresami może przybrać na sile. Około południa ciśnienie sięgnie 1002 hPa.

TRÓJMIASTO

Noc: pogodna, z temperaturą od 12 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie około północy dojdzie do 1020 hPa.

Dzień: na niebie widoczne będzie zachmurzenie małe lub umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie 25 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami może powiać dość silnie. Około południa ciśnienie wyniesie 1015 hPa.

POZNAŃ

Noc: zapanuje pogodna aura. Minimalna spodziewana temperatura to 16 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie około północy sięgnie 1006 hPa, spadnie.

Dzień: małe i umiarkowane zachmurzenie może wzrosnąć do dużego. Popada przelotny deszcz i zagrzmi. Termometry wskażą maksymalnie 32 st C. Południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr okresami będzie dość silny, w burzach może osiągnąć prędkość do 80 km/h. Około południa ciśnienie dojdzie do 1001 hPa.

WROCŁAW

Nie przestaje grzmieć. Sprawdź, gdzie jest burza - 14-06-2019 W niektórych miejscach błyskawice rozświetlają niebo. Wraz z nimi na ziemię spada do 20 litrów deszczu. czytaj dalej pogodna aura z temperaturą rzędu 18 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie około północy wyniesie 1001 hPa.

Dzień: zachmurzenie może być małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia przelotnego deszczu i burzy. Maksymalna zapowiadana temperatura to 33 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny, w burzach osiągający prędkość do 80 km/h. Powieje z południowego wschodu. Około południa ciśnienie sięgnie 998 hPa.

KRAKÓW

Noc: umiarkowana ilość chmur z możliwym przelotnym opadem deszczu. Termometry wskażą od 18 st. C. Wiatr wschodni powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie około północy dojdzie do 990 hPa.

Dzień: małe i umiarkowane zachmurzenie, które może wzrosnąć do dużego. Wystąpi przelotny deszcz i burza. Na termometrach można spodziewać się temperatury rzędu 33 st. C. Południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr okresami powieje dość silnie. W burzach może rozwinąć prędkość do 80 km/h. Około południa ciśnienie wyniesie 986 hPa.