Prognoza pogody na jutro: chmury w całym kraju, ciepło jak na połowę stycznia

Nawet 8 stopni

Noc będzie pochmurna z przejaśnieniami. W północnej części kraju synoptycy prognozują przelotny deszcz. Wieczorem na Podlasiu zapowiadany jest deszcz ze śniegiem. Na drogach może zrobić się ślisko. Temperatura wyniesie od -1 st. C w okolicach Krakowa i Katowic, przez zero stopni Celsjusza na Podlasiu, do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę. Jeszcze silniej powieje na Wybrzeżu, tam porywy mogą osiągnąć 50-70 km/h.

Czwartek będzie pochmurny w całym kraju, choć spodziewane są też przejaśnienia. W północnej części Polski popada przelotny deszcz. Termometry pokażą od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Na Wybrzeżu powieje mocniej - do 60-80 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Na południu kraju wilgotność powietrza będzie oscylować w granicach 80 procent, zwiększać się będzie w kierunku północnym, przekraczając 90 procent. Na całym obszarze Polski odczuwalny będzie chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno, popada przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 997 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno, spodziewany jest przelotny deszcz. Temperatura dojdzie do 5 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu i zachodu, okresami w porywach rozpędzi się do 60 -80 km/h. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe wyniesie 993 hPa.

KRAKÓW

NOC: dużo chmur, ale mogą się zdarzyć i przejaśnienia. Temperatura spadnie do -1 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, jego prędkość w porywach osiągnie 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 981 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, choć możliwe są przejaśnienia. Termometry w najcieplejszej chwili pokażą 6 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość dochodzącą do 50-70 km/h, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 978 hPa.

POZNAŃ

NOC: dużo chmur, ale spodziewane są też przejaśnienia. Temperatura nie będzie niższa niż 2 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 992 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, niewykluczony przelotny deszcz. Temperatura osiągnie 7 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach jego prędkość wzrośnie do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe będzie 990 hPa.

WARSZAWA

NOC: na ogół pochmurno. Temperatura w najchłodniejszym momencie osiągnie 1 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Jego prędkość w porywach osiągnie 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 991 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Po południu spodziewany jest przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający 50-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 988 hPa.

WROCŁAW

NOC: synoptycy prognozują dużo chmur, ale wystąpią też przejaśnienia. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, w porywach wiejący z prędkością do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy do 991 hPa.

DZIEŃ: sporo chmur, ale spodziewane są też przejaśnienia. Termometry pokażą do 8 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, jego porywy osiągną prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 988 hPa.