Uwaga na gwałtowne burze. Alert RCB: jeśli możesz - zostań w domu - 16-06-2019 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB w związku z niebezpieczną pogodą. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali również ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem i upałem. Przewidują, że porywy mogą osiągnąć prędkość do 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Miejscami zagrzmi

Polska znajdzie się pod wpływem układu wyżowego znad Niemiec, a chłodny front atmosferyczny, który jeszcze w nocy zalegać będzie nad południowo-wschodnią częścią kraju, odsunie się. Jednak w poniedziałek wejdzie nad północno-wschodnią i środkową część kraju słabo aktywny front chłodny. Z północy napłynie chłodniejsze powietrze polarne.

W nocy na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże, wystąpią tam okresami opady deszczu o sumie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i zanikające burze. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Kujawach, przez 13 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny - powieje do 80 kilometrów na godzinę.

Do 27 stopni

Na poniedziałek synoptycy prognozują zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie i w centrum kraju przelotnie popada deszcz do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Przelotny deszcz i burze możliwe są miejscami na Podkarpaciu i w Małopolsce. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr z kierunków północnych, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny - rozpędzi się do 80 km/h.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy na północny, północnym wschodzie i południowym wschodzie kraju, wyniesie około 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku zachodnim. W całym kraju odczujemy ciepło, jedynie na północy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne na północy i częściowo w centrum kraj, w pozostałych regionach - neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie wzrośnie, około północy odnotujemy 1005 hPa.

DZIEŃ: synoptycy prognozują umiarkowane zachmurzenie i przejściowo duże. Możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie wzrośnie, około południa wyniesie 1006 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 12 st. C. Z północnego zachodu wiać ma słabo i umiarkowanie. Wiatr okresami może być silniejszy. Ciśnienie wzrośnie, około północy będzie 1018 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże. Termometry wskażą maksymalnie 23 st. C. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Ciśnienie wzrośnie, około południa odnotujemy 1021 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie wzrośnie, około północy na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura maksymalna sięgnie 26 st. C. Z północy wiać będzie słabo i umiarkowanie. Okresami wiatr powieje dość silnie. Ciśnienie wzrośnie, około południa barometry pokażą 1012 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Na termometrach odnotujemy minimalnie 13 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej, z północnego zachodu. Ciśnienie około wzrośnie, o północy wyniesie 1006 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura maksymalna nie przekroczy 26 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie wzrośnie, około południa wyniesie 1007 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Synoptycy prognozują przelotny deszcz, początkowo możliwa burza. Termometry pokażą minimalnie 16 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Wiatr okresami będzie silniejszy. Ciśnienie wzrośnie, około północy na barometrach zobaczymy 992 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże. Możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 25 st. C. Północny wiatr ma być słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie wzrośnie, około południa odnotujemy 993 hPa.