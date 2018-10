Prognoza pogody na jutro: chwytajcie dzień, bo będzie naprawdę piękny

"Gorąca" jesień. Tylko dwa dni zapowiadają się chłodniej - 05-10-2018 Aura w najbliższych dniach pokaże nam wszystkie uroki jesieni. W całej Polsce będziemy mogli cieszyć się słońcem i ciepłem. czytaj dalej

Słoneczny dzień

Noc zapowiada się pogodnie. Jedynie na północy pojawi się zmienne zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 st. C. na Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku południowego.

W sobotę na północy może się zachmurzyć. Pojawią się jednak przejaśnienia i rozpogodzenia. Dla reszty kraju prognozuje się słoneczną aurę. Termometry pokażą od 18 st. C. na Suwalszczyźnie do 24 st. C. na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z południa. Ciśnienie spadnie, w południe na barometrach zobaczymy 1002 hektopaskali.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odczujemy na północy kraju. Wyniesie ponad 60 procent. Będzie maleć w kierunku południowo-wschodnim. W całym kraju odczujemy ciepło. Biomet okaże się korzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne na sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Powrót smogu. W Krakowie powietrze było niezdrowe - 05-10-2018 Po kilku miesiącach, kiedy smog dokuczał mało lub nie dokuczał wcale, trzeba się przygotować na powrót zagrożeń i uciążliwości związanych z poziomem zanieczyszczeń w powietrzu. czytaj dalej

Noc: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak momentami okaże się silniejszy. Ciśnienie spadnie do 1018 hPa.

Dzień: pojawi się zachmurzenie zmienne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Wiatr utrzyma się - na ogół będzie slaby i umiarkowany, ale okresowo powieje mocniej, z kierunku południowo-zachodniego. Barometry w Gdańsku w południe pokażą 1012 hPa.

KRAKÓW

Noc: pogodnie. Będzie jednak chłodno - około 8 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, o północy na barometrach zobaczymy 995 hPa.

Dzień: na ogół słonecznie. Na termometrach maksymalnie 22 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z kierunku południowo-zachodniego. Ciśnienie wyniesie 988 hPa.

POZNAŃ

Lało wiele godzin. Ulice jak rzeki - 05-10-2018 Rwące potoki popłynęły ulicami sycylijskich miast po tym, jak w czwartek przez wiele godzin padał tam ulewny deszcz. Z kłopotami borykali się między innymi mieszkańcy Katanii na wschodnim wybrzeżu wyspy oraz położonego na północy Sycylii Palermo i jego okolic. czytaj dalej

Noc: pogodnie. Termometry pokażą minimum 9 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. O północy odnotujemy 1008 hPa. Ciśnienie będzie spadać.

Dzień: na ogół słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spadnie do 1002 hPa.

WARSZAWA

Noc: pogodnie. Dość chłodno - na termometrach zobaczymy 7 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku południowo-zachodniego. Ciśnienie będzie spadać, o północy na barometrach 1009 hPa.

Dzień: na ogół słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spadnie do 1002 hPa.

WROCŁAW

Noc: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. O północy na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

Dzień: na ogół słonecznie. Aura dopisze - odnotujemy nawet 24 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wyniesie 999 hPa i będzie spadać.