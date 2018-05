Prognoza pogody na jutro: ciąg dalszy burz, tropikalne ciepło też nie odpuści

Żar z nieba, możliwe burze. Aura w długi weekend trochę piękna, trochę groźna - 30-05-2018 Dobra wiadomość dla planujących wypoczynek w długi weekend: szanse na słoneczną aurę mają spore. Jednak na znacznym obszarze Polski codziennie wystąpią też groźne zjawiska pogodowe - przejdą gwałtowne burze, powieje porywisty wiatr, spadnie grad, a temperatura może przekraczać 30 stopni Celsjusza w cieniu. czytaj dalej

Kolejny dzień z burzami

Na południowym zachodzie wieczorem możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Poza tym w nocy aura powinna być spokojna. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wschodni wiatr okaże się słaby, ale w porywach burzowych może osiągać do 60 kilometrów na godzinę.

Na wschód od linii Wisły i Sanu powinno być słonecznie. Poza tym spodziewane są przelotne opady deszczu i burze, miejscami może spaść też grad. W dzień temperatura osiągnie maksymalnie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90 km/h.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Najmniejsza wilgotność powietrza w dzień będzie na krańcach północno-wschodnich, tam wyniesie poniżej 40 procent. Będzie się zwiększać w kierunku północno-zachodnim do wartości powyżej 60 procent. W całym kraju odczujemy upał, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: powinna być pogodna. Temperatura w najchłodniejszej chwili osiągnie 14 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hektopaskali i będzie się wahać.

DZIEŃ: okaże się słoneczny. Termometry wskażą do 29 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Wahające się ciśnienie w południe osiągnie 1005 hPa.

POZNAŃ

NOC: zapowiada się bezchmurnie. Termometry nie pokażą mniej niż 15 st. C. Słaby wiatr powieje ze wschodu. O północy barometry wskażą 1004 hPa i ciśnienie będzie się wahać.

DZIEŃ: prognozowane są przelotne opady i burze, a także grad. Temperatura dojdzie do 30 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w porywach burzowych jego prędkość może osiągać 90 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie wartość 1004 hPa.

GDAŃSK

NOC: powinna być bezchmurna. Minimalna temperatura to 14 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1020 hPa i będzie się wahało.

DZIEŃ: dużo słońca. Maksymalna temperatura wyniesie 28 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. W południe ciśnienie osiągnie 1020 hPa i będzie się wahać.

WROCŁAW

NOC: wieczorem możliwe są przelotne opady i burze, później niebo powinno już być bezchmurne. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr, w porywach burzowych może osiągać do 60 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie się wahało.

DZIEŃ: spodziewane są przelotne opady i burze. Niewykluczony jest grad. Termometry wskażą nawet 32 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr, w porywach burzowych będzie osiągał do 90 km/h. W południe barometry wskażą do 1002 hPa, ciśnienie będzie się wahać.

NOC: zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie do 11 st. Wiatr okaże się słaby, powieje ze wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 991 hPa, synoptycy prognozują, że będzie się wahać.

DZIEŃ: pogoda się popsuje, przewidywane są przelotne opady i burze, niewykluczony grad. Temperatura dojdzie do 30 st. C. Wiatr zapowiada się słaby i umiarkowany, w porywach burzowych jego prędkość wzrośnie do 90 km/h, powieje ze wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 991 hPa i będzie się wahać.