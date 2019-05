Prognoza pogody na jutro: ciepła niedziela. Pojawią się burze

W prognozach wiele gwałtownych zjawisk - 18-05-2019 W kolejnych dniach nie rozstaniemy się z przelotnym deszczem i burzami. Zjawiska te mogą występować w wielu regionach Polski. Towarzyszyć im mogą porywy silnego wiatru. Będziemy jednak mogli liczyć na ciepło. czytaj dalej

Ciepła niedziela

Nadchodząca noc może przynieść przelotne opady deszczu, a nawet burze. Termometry pokażą minimalnie od 8 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 14 st. C Suwalszczyźnie. Południowo-wschodni wiatr będzie na ogół słaby, w porywach burzowych osiągnie do 60 kilometrów na godzinę.

Synoptycy zapowiadają na niedzielę przelotny deszcz. Miejscami mogą pojawić się burze. Temperatura wyniesie od 20 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W porywach burzowych rozpędzi się do 70 km/h.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność - przekraczającą 80 procent - odnotujemy na północnym wschodzie. Będzie się zmniejszać ku południowemu zachodowi. Odczujemy ciepło i wilgoć, a biomet zapowiada się niekorzystny.

Wideo Warunki biometeo na niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: spadnie przelotny deszcz lub burza. Temperatura wyniesie 12 st. C. Powieje słaby wiatr, w porywach burzowych osiągnie do 60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy osiągnie 995 hektopaskali, waha się.

DZIEŃ: popada deszcz, niewykluczona jest też burza. Termometry pokażą 22 st. C. Południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr w porywach burzowych rozpędzi się do 70 km/h. Ciśnienie waha się, po południu dojdzie do 995 hPa.

POZNAŃ

NOC: spadnie przelotny deszcz, możliwa jest burza. Temperatura wniesie minimalnie 11 st. C. Południowo-wschodni wiat w porywach burzowych osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa, waha się.

DZIEŃ: niewykluczony jest przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, w porywach burzowych osiągnie do 70 km/h. Ciśnienie po południu osiągnie 996 hPa i waha się.

GDAŃSK

NOC: możliwy jest przelotny deszcz oraz burza. Na termometrach zobaczymy 11 st. C. Powieje słaby wiatr, w porywach burzowych osiągnie do 60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie wyniesie o północy 1009 hPa i waha się.

DZIEŃ: spadnie przelotny deszcz, możliwa jest też burza. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. W porywach burzowych osiągnie do 70 km/h. Barometry po południu wskażą 1009 hPa, ciśnienie waha się.

WROCŁAW

NOC: możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura minimalna osiągnie 8 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 990 hPa i waha się.

DZIEŃ: przelotnie popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Po południu ciśnienie wyniesie 990 hPa będzie się wahać.

KRAKÓW

NOC: popada przelotny deszcz, niewykluczona jest burza. Temperatura minimalna będzie oscylować w granicach 11 st. C. Powieje słaby południowo-wschodni wiatr, w porywach burzowych osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie o północy dojdzie do 980 hPa i waha się.

DZIEŃ: możliwy jest przelotny deszcz lub burza. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą 25 st. C. Z południowego wschodu wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych rozpędzi się do 70 km/h. Ciśnienie po południu wyniesie 980 hPa i waha się.