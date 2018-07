Nadciąga kulminacja fali upałów. Potem niewielkie ochłodzenie - 30-07-2018 Fala tropikalnych upałów będzie nas nękać jeszcze do środy. W niektórych regionach termometry mogą pokazać nawet 35 stopni Celsjusza w cieniu. Później czeka nas lekkie ochłodzenie. Codziennie trzeba się liczyć z gwałtownymi burzami. czytaj dalej

Nocą na zachodzie, południu i w centrum kraju powinno być pogodnie. W reszcie kraju może spaść przelotny deszcz, 5-20 litrów wody na metr kwadratowy. Niewykluczone są też zanikające burze. Termometry pokażą od 16 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Ziemi Lubuskiej i Mazowszu. Powieje południowo-wschodni i wschodni wiatr, słaby i umiarkowany. W burzach powieje silniej, porywy mogą osiągać do 80 kilometrów na godzinę.

Kolejny upalny dzień

W dzień na krańcach zachodnich przez cały czas powinno być pogodnie. Na pozostałych obszarach kraju spodziewane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu do 10-40 l/mkw. oraz burzami z gradem.

Kolejny dzień żar będzie lał się z nieba. Na termometrach zobaczymy od 29 st. C na Suwalszczyźnie, przez 31 st. C w centrum kraju, po 34 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wschodni i południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a w burzach silny - jego porywy mogą osiągać prędkość do 90 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność powietrza wyniesie 80 procent. Na krańcach południowo-wschodnich wzrośnie powyżej tej wartości, na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku natomiast będzie wynosić poniżej 70 procent. W całej Polsce dominować będzie subiektywnie odczucie, że jest parno i gorąco. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz, początkowo możliwa burza. Temperatura nawet w najchłodniejszej chwili nie spadnie poniżej 20 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany, a w burzy silny. Ciśnienie waha się, około północy wyniesie 1005 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Temperatura wzrośnie do 32 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a w burzy silny. Ciśnienie waha się, około południa barometry pokażą 1004 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 18 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około północy wyniesie 1018 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Na termometrach zobaczymy do 30 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami może być dość silny, a w burzy silny. Ciśnienie waha się, około południa barometry pokażą 1019 hPa.

POZNAŃ

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Nie będzie chłodniej niż 18 st. C. Wiatr powieje z południowego wschodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około północy wyniesie 1007 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, po południu duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Temperatura dojdzie do 33 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny, podczas burzy będzie silny. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1007 hPa.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach mieszkańcy Wrocławia zobaczą nie mniej niż 18 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, około północy wyniesie 1002 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, po południu duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Temperatura osiągnie 32 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się na ogół słaby i umiarkowany, ale miejscami będzie dość silny, w burzach - silny. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1002 hPa.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura dojdzie do 18 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, około północy barometry pokażą 990 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane, po południu duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Maksymalnie temperatura wyniesie 30 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny, a w burzy - silny. Ciśnienie waha się, około południa będzie 990 hPa.

Zdjęcie z Krakowa, ilustrujące prognozę pogody, otrzymaliśmy od Anny Kłosińskiej, członkini stowarzyszenia Polscy Łowcy Burz.