Maksymalnie 10 stopni

Noc zapowiada się na ogół pochmurno. Synoptycy prognozują opady deszczu lub mżawki do 10 litrów na metr kwadratowy. Na północy kraju możliwe są opady marznące powodujące gołoledź. Nawierzchnie będą śliskie. Miejscami możliwe są mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C w Małopolsce. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z południowego wschodu. Okresami w porywach wiatr rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

W sobotę będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Mieszkańcy północnej i zachodniej części kraju mogą spodziewać się opadów deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, z południowego wschodu. Okresami powieje w porywach do 70 km/h. W Tatrach spodziewany jest halny. Ciśnienie spadnie, w południe barometry wskażą 986 hPa.

Warunki biometeorologiczne

W całym kraju synoptycy prognozują wysoką wilgotność powietrza, która oscylować będzie wokół 90 procent. W przeważającej części kraju odczujemy chłód, a na południu Polski - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno. Synoptycy prognozują opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Na termometrach zobaczymy minimalnie -1 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, z południowego wschodu. Wiatr rozpędzi się okresami w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spadnie, o północy barometry pokażą 1001 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Synoptycy prognozują opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, powieje z południowego wschodu. Wiatr rozpędzi się okresami w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spadnie, w Gdańsku, w południe barometry wskażą 997 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno. Możliwe są opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, powieje z południowego wschodu. Wiatr okresami rozpędzi się w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spadnie, o północy barometry wskażą 971 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura nie przekroczy 9 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Powieje okresami w porywach do 60 km/h z południowego wschodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe barometry pokażą 971 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno. Synoptycy prognozują opady deszczu. Termometry pokażą minimalnie 1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spadnie, o północy barometry pokażą 985 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z południowego wschodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spadnie, w południe barometry pokażą 982 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurno. Okresami możliwe są opady deszczu. Termometry pokażą minimalnie 1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Powieje okresami w porywach do 60 km/h z południowego wschodu. Ciśnienie spadnie, o północy barometry wskażą 988 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura maksymalnie wyniesie 7 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z południowego wschodu. Wiatr rozpędzi się okresami w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spadnie, w południe na barometrach zobaczymy 986 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno. Synoptycy prognozują opady deszczu. Termometry wskażą minimalnie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami okaże się silniejszy. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spadnie, o północy barometry pokażą 980 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Powieje okresami w porywach do 60 km/h z południowego wschodu. Ciśnienie spadnie, w południe na barometrach zobaczymy 979 hPa.