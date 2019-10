Prognoza pogody na jutro: ciepło, ale wietrznie. Miejscami deszcz

Dziś w nocy zmiana czasu. Będziemy spali godzinę dłużej - 26-10-2019 Zmiana czasu na zimowy nastąpi w nocy z soboty na niedzielę. Będziemy przesuwać wskazówki zegara o godzinę do tyłu, co oznacza dłuższy sen. czytaj dalej

W ciągu następnej doby Polska znajdzie się pod wpływem niżu Jarosław znad Zatoki Fińskiej i związanego z tym niżem frontu atmosferycznego, postępującego od Pomorza w głąb kraju. Za frontem napłynie chłodne i wilgotne powietrze polarne-morskie, wypierając na wschód powietrze ciepłe i suche.

Najbliższa noc zapowiada się pogodnie w całym kraju. Temperatura wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 12 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Pojawi się silniejszy wiatr

W niedzielę od Pomorza w głąb kraju będą postępować przelotne opady deszczu. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zapowiada się pogodny dzień. Temperatura wyniesie od 15 st. C na Pomorzu do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach powieje z zachodu z prędkością do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę i kolejne dni Wideo

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza na południu będzie wynosiła poniżej 60 procent. Im dalej na północ, tym będzie wyższa i w północnych województwach osiągnie powyżej 80 procent. Tam, gdzie wilgotność powietrza prognozowana jest najwyższa, będzie odczuwalny chłód. Mieszkańcy pozostałej części kraju poczują komfort termiczny. Warunki biometeo będą na ogół niekorzystne, a na pozostałym obszarze - neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Przed nami deszczowe i zimne dni. Na termometrach tylko 5 stopni - 26-10-2019 Jeszcze w niedzielę termometry w niektórych miejscach kraju będą wskazywały ponad 20 stopni Celsjusza. Potem mocno się ochłodzi. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1004 hektopaskali.

DZIEŃ: na ogół pogodnie, jedynie wieczorem przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 50 km/h. Będzie miał zachodni kierunek. Ciśnienie po południu spadnie do 1000 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1004 hPa.

DZIEŃ: wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 18 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, zachodni, w porywach do 55 km/h, zachodni. Ciśnienie po południu spadnie do 1002 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 12 st. C. Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie, z kierunku zachodniego. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1012 hPa.

DZIEŃ: popada przelotny deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 15 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny zachodni wiatr, w porywach osiągając prędkość do 60 km/h. Ciśnienie po południu spadnie do 1011 hPa.

WROCŁAW

Grabić liście czy nie grabić? Eksperci odpowiadają - 26-10-2019 Opadające liście to nieodzowny element jesiennego krajobrazu. Zalegają w parkach i ogrodach, ale często także na miejskich chodnikach i ścieżkach rowerowych. Czy i kiedy należy je grabić? Odpowiadamy z pomocą ekspertów. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1002 hPa.

DZIEŃ: na ogół pogodnie, jedynie wieczorem pojawią się przelotne opady deszczu. Termometry pokażą do 20 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 45 km/h. Będzie miał zachodni kierunek. Ciśnienie po południu spadnie do 1000 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr, z zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 993 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą do 22 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 40 km/h. Powieje z zachodu. Ciśnienie po południu spadnie do 989 hPa.