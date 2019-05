Z każdym dniem coraz cieplej. Niewykluczone są jednak burze - 16-05-2019 W najbliższych dniach towarzyszyć nam będą przelotne opady deszczu. W wielu regionach mogą wystąpić burze. Zrobi się jednak ciepło. Termometry pokażą nawet 26 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Do 21 stopni

Najbliższa noc na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej zapowiada się pogodnie. Poza tym możliwe są opady deszczu, a na południowym wschodzie kraju lokalne burze. Temperatura minimalna wyniesie od 7 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 14 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, w porywach burzowych rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

W piątek pojawią się przelotne opady deszczu, niewykluczone są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Pomorzu do 21 st. C w centrum kraju i na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 70 km/h, z południowego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza będzie na ogół oscylować wokół 70-80 procent. W całym kraju odczujemy ciepło i wilgoć. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: okresami opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie okaże się zmienne, o północy odnotujemy 1000 hPa.

DZIEŃ: synoptycy prognozują przelotny deszcz i burzę. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr, w porywach burzowych do 70 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, po południu na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

POZNAŃ

NOC: okresami popada deszcz. Termometry wskażą minimalnie 10 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, z południowego wschodu. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 1002 hPa.

DZIEŃ: możliwe są przelotne opady deszczu lub burza. Temperatura nie przekroczy 20 st. C. Południowo-wschodni i umiarkowany wiatr w porywach burzowych powieje do 70 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, po południu barometry pokażą 1001 hPa.

GDAŃSK

NOC: okresami spadnie deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 10 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południowego wschodu. Ciśnienie będzie się wahać, o północy odnotujemy 1014 hPa.

DZIEŃ: pojawią się przelotne opady deszczu lub burza. Termometry wskażą maksymalnie 18 st. C. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr, który w porywach burzowych osiągnie 70 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, wyniesie 1014 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 7 st. C. Wiać będzie słabo i umiarkowanie. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie okaże się zmienne, o północy barometry pokażą 997 hPa.

DZIEŃ: synoptycy przewidują przelotny deszcz lub burzę. Temperatura maksymalna dojdzie do 20 st. C. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr, w porywach burzowych do 70 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, po południu na barometrach zobaczymy 996 hPa.

KRAKÓW

NOC: możliwe są przelotne opady deszczu lub burza. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, z południowego wschodu. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 986 hPa.

DZIEŃ: możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu lub burzy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany i rozpędzi się w porywach burzowych do 70 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, po południu osiągnie 985 hPa.