Prognoza pogody na jutro: ciepło, deszczowo i burzowo w połowie kraju

Nocą mogą pojawić się zanikające opady deszczu i burze. W środę także znajdą się regiony, gdzie może popadać i zagrzmieć. Termometry wskażą do 26 stopni Celsjusza.

Deszczowo, a nawet burzowo

Noc okaże się pogodna na zachodzie, Pomorzu i w Wielkopolsce. W pozostałych regionach może popadać przelotny deszczu, mogą pojawić się burze. Termometry pokażą w nocy od 12 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 16 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr okaże się słaby, północny, w porywach burzowych powieje z prędkością do 60 kilometrów na godzinę.

Na zachodzie, Pomorzu i w Wielkopolsce zapowiada się pogodny dzień. Na pozostałym obszarze mogą wystąpić przelotne opady deszczu, niewykluczone są też burze - lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany północny wiatr. Podczas burz powieje silniej, do 80 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza, która przekroczy 60 procent, odnotujemy na wschodzie. Będzie się ona zmniejszać w kierunku zachodnim. Na południowym wschodzie oraz w części Podlasia odczujemy ciepło, a na pozostałym obszarze komfort termiczny. Meteopaci ze wschodnich regionów będą narzekać na pogodę - tam warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: możliwy przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 14 st. C. Powieje słaby, północny wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1002 hektopaskali.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą 25 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych osiągnie do 80 km/h. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1002 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Termometry pokażą w nocy 14 st. C. Z północy powieje słaby wiatr. Ciśnienie waha się, o północy barometry pokażą 1005 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1005 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 13 st. C. Powieje słaby wiatr z północy. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 1017 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach mieszkańcy Gdańska zobaczą 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie waha się, po południu barometry pokażą 1017 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 14 st. C. Wiał będzie słaby, północny wiatr. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 1002 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry wskażą 24 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, po południu barometry pokażą 1002 hPa.

KRAKÓW

NOC: przelotny deszcz lub burza. Temperatura spadnie do 16 st. C. Wiatr okaże się słaby, północny, a w porywach burzowych powieje z prędkością do 60 km/h. O północy ciśnienie wyniesie 987 hPa i będzie się wahać.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Temperatura wyniesie 26 st. C. Powieje słaby, północny wiatr, ale w porywach burzowych może osiągać do 80 km/h. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 987 hPa.