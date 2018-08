Mężczyzna utonął w Sokołowie Podlaskim. "Mogła do tego doprowadzić gwałtowna pogoda" - 10-08-2018 Piątek przyniósł burze. W Sokołowie Podlaskim w województwie mazowieckim utonął mężczyzna. Policja nie wyklucza, że przyczyną mogła być ulewa. W gminie Wieliczka odnotowano kilkadziesiąt interwencji związanych z podtopieniami. Problemy wywołane załamaniem pogody miało też województwo świętokrzyskie. czytaj dalej

Gwałtowne burze

Polska pozostanie pod wpływem układu niżowego Oriana z centrum nad Norwegią. Wschodnia i południowo-wschodnia część kraju pozostanie w zasięgu frontu atmosferycznego. Gorące powietrze zwrotnikowe zostanie wyparte znad Polski przez chłodniejsze i wilgotne powietrze polarne.

W piątkową noc na wschodzie, południu i początkowo w centrum kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami popada deszcz o sumie od 10 litrów na metr kwadratowy w centrum kraju do 50 l/mkw. na południowym wschodzie. Miejscami pojawią się burze, przejściowo gwałtowne. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr północno-zachodni i zachodni, skręcający na wschodzie na południowo-zachodni, będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach burzowych powieje do 80-100 kilometrów na godzinę.

Przelotny deszcz

W sobotę na wschodzie i południowym wschodzie Polski pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże. Prognozuje się deszcz o sumie 5-20 l/mkw. Na południu pojawią się burze z opadami o sumie do 30 l/mkw. W pozostałej części kraju zapowiada się pogodny dzień. Tylko lokalnie na Śląsku, Warmii i Pomorzu pojawi się więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 20 st. C na Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, okresami będzie silny. Towarzysząc burzom, powieje z prędkością do 80 km/h.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na południowym wschodzie kraju i wyniesie ona około 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północno-zachodnim. Na zachodzie kraju odczuwać będziemy ciepło, w pozostałej części kraju komfort. Warunki biometeorologiczne podzielą Polskę na pół: na wschodzie będą niekorzystne, na zachodzie neutralne.

Wideo Warunki biometeo w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami popada deszcz. Do północy możliwe są burze. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. W burzach powieje do 90 km/h. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 1010 hektopaskali.

DZIEŃ: prognozuje się zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami popada deszcz. Termometry pokażą 23 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1008 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy 14 st. C. Zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami okaże się silny. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 1019 hPa.

DZIEŃ: wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Prognozuje się okresami deszcz. Temperatura wyniesie 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 1021 hPa.

POZNAŃ

NOC: wystąpi zachmurzenie umiarkowane. Termometry pokażą 13 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 1010 hPa.

DZIEŃ: prognozuje się zachmurzenie umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy 26 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa 1011 hPa.

WROCŁAW

NOC: prognozuje się zachmurzenie umiarkowane. Temperatura wyniesie 14 st. C. Południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Ciśnienie rośnie, około północy na barometrach zobaczymy 100 5hPa.

DZIEŃ: w sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, możliwy jest też przelotny deszcz. Termometry pokażą 26 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1007 hPa.

KRAKÓW

NOC: prognozuje się zachmurzenie duże. Okresami popada deszcz. Do północy możliwe są burze. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 990 hPa.

DZIEŃ: w sobotę zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. Okresami popada deszcz. Prognozuje się też burze. Termometry pokażą 22 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa na barometrach zobaczymy 994 hPa.