Prognoza pogody na jutro: ciepło i pochmurno. Lokalnie zagrzmi

W weekend do 25 stopni. Miejscami przelotny deszcz, możliwe burze - 06-09-2018 Lokalne burze mogą nas niepokoić jeszcze przez kilka dni. Później wyładowania atmosferyczne ustaną, ale miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Nadal jednak będzie ciepło. czytaj dalej

Dużo chmur na niebie

Noc powinna być w miarę pogodna. Jednak w pasie od Zatoki Gdańskiej i Warmii, przez Mazowsze, po Lubelszczyznę i Podkarpacie może pojawić się więcej chmur. Miejscami niewykluczone są przelotne opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry wskażą od 11 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 14 st. C w centrum kraju, po 15 st. C na Ziemi Lubuskiej i Mazowszu. Powieje południowo-wschodni i wschodni wiatr, który okaże się słaby i umiarkowany.

W piątek zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie i krańcach zachodnich kraju wystąpią opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw., a miejscami burze z opadami do 20 l/mkw. Termometry wskażą od 22 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 26 st. C w centrum kraju, po 27 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Z południowego wschodu i wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W burzach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność odnotujemy na zachodzie - powyżej 80 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku wschodnim. W regionach wschodnich odczujemy komfort termiczny, a na pozostałym obszarze - ciepło. Na Podkarpaciu, w części Małopolski i w województwach zachodnich warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne. Na pozostałym obszarze - neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie umiarkowane. Temperatura spadnie do 15 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, około północy wyniesie 1000 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy 25 st. C. Wiatr z kierunków wschodnich będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około południa barometry wskażą 1000 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwy słaby deszcz. Termometry pokażą 15 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około północy dojdzie do 1013 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura dojdzie do 25 st. C. Z kierunków wschodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, około południa barometry pokażą 1013 hPa.

POZNAŃ

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura spadnie do 14 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, barometry około północy pokażą 1001 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura wyniesie 26 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około południa dojdzie do 1001 hPa.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura spadnie do 13 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, około północy wyniesie 997 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże. Na termometrach mieszkańcy Wrocławia zobaczą 27 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Około południa ciśnienie wyniesie 998 hPa, będzie się wahać.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą 13 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, około północy wyniesie 985 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwy przelotny deszcz. Temperatura dojdzie do 25 st. C. Wiatr okaże się południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około południa barometry wskażą 986 hPa.