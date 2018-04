Dużo słońca, niewiele chmur. Wiosenne ciepło nas nie opuszcza - 17-04-2018 Najbliższe dni to kontynuacja ciepłej aury. Możliwe są niewielkie opady deszczu, ale na ogół będzie słonecznie. czytaj dalej

Do 23 stopni

Noc będzie na ogół pogodna. Chmury mogą zasnuć niebo jedynie na północy kraju. Tam też mogą wystąpić słabe, krótkotrwałe opady deszczu lub mżawki. Spadnie jednak mniej niż jeden litr wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C na Śląsku i w Wielkopolsce do 10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Również dzień okaże się przeważnie pogodny. Chmurzyć się może zwłaszcza na wschodzie i północy Polski. Nie wyklucza się tam słabych, krótkotrwałych opadów deszczu lub mżawki. Termometry wskażą maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Na Podlasiu i Mazowszu jego porywy mogą okresami dochodzić do 60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1017 hPa.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia wyniesie około 60-70 procent. Odczujemy przeważnie komfort termiczny. Ciepło będzie mieszkańcom regionów zachodnich oraz Śląska i Małopolski. Pogoda wpłynie na samopoczucie korzystnie na terenie całej Polski.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: na ogół pogodnie, okresami może się chmurzyć, a nawet wystąpić słaby deszcz lub mżawka. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1028 hPa.

Pogoda będzie sprzyjać kierowcom - 17-04-2018 Aura nie powinna sprawiać problemów podróżującym po polskich drogach. czytaj dalej

DZIEŃ: będzie na ogół pogodnie. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1029 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 7 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 999 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 20 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1000 hPa.

POZNAŃ

NOC: będzie pogodnie. Temperatura spadnie do 8 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1020 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1021 hPa.

WARSZAWA

Wiosenne lato we Francji i Niemczech - 17-04-2018 Wiosna w wielu krajach Europy przybrała letnie oblicze. Temperatura w ciągu dnia przekracza 20 stopni Celsjusza, a na niebie niepodzielnie rządzi słońce. Taka aura ma utrzymać się jeszcze w kolejnych dniach. czytaj dalej

NOC: na ogół pogodnie. Temperatura spadnie do 6 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1016 hPa.

DZIEŃ: na ogół pogodnie. Około południa przejściowy wzrost zachmurzenia, możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1017 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 1016 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry wskażą do 23 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1018 hPa.