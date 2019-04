Prognoza pogody na jutro: ciepło i słonecznie, ale wietrznie

W nocy będzie pogodnie w całym kraju. Czwartek zapowiada się słonecznie, choć pojawi się silniejszy wiatr. Termometry lokalnie wskażą do 21 stopni Celsjusza.

Dużo słońca, ale wietrznie

Przed nami pogodna noc. Termometry wskażą od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Prognozowany jest umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 45 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego wschodu.

Czwartek przyniesie słoneczną aurę w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny południowo-wschodni wiatr, w porywach jego prędkość wzrośnie do 60 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najmniejsza wilgotność powietrza spodziewana jest na wschodzie, w granicach 40 procent. Będzie zwiększać się ku zachodowi. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy ciepło, jedynie na północnym wschodzie komfort termiczny. Pogoda w całej Polsce wpłynie na nasze samopoczucie korzystnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Termometry wskażą 5 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach powieje z prędkością do 45 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 999 hektopaskali.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura wzrośnie do 16 st. C. Południowo-wschodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, a w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu barometry pokażą 996 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 6 st. C. Prognozowany jest umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający do 45 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 994 hPa.

DZIEŃ: dużo słońca. Temperatura wyniesie 18 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego wschodu, w porywach z prędkością do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu dojdzie do 991 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Termometry wskażą 4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach wiejąc z prędkością do 45 km/h, z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1010 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzając się do 60 km/h, z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu osiągnie 1008 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura osiągnie 7 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr z południowego wschodu w porywach rozpędzi się do 45 km/h. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 990 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Na termometrach możemy spodziewać się 21 st. C. Prognozowany jest umiarkowany i dość silny wiatr z południowego wschodu, w porywach osiągający do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu osiągnie 986 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 5 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 45 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 983 hPa.

DZIEŃ: sporo słońca. Wartość na termometrach dojdzie do 19 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr z południowego wschodu osiągnie w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu możemy spodziewać się 980 hPa.