Prognoza pogody na jutro: ciepło i słonecznie. Do 26 stopni Celsjusza

Pogoda na 16 dni: gorąco jak w środku lata - 16-09-2018 Po chwilowym i niezbyt dużym ochłodzeniu do Polski znowu zmierza fala gorącego powietrza z Afryki. czytaj dalej

Słoneczny i ciepły dzień

Noc powinna być pogodna. W centrum możliwe są krótkotrwałe mgły, ograniczające widzialność na 100-300 metrów. Temperatura wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Podlasiu do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z południa.

W całym kraju w poniedziałek na niebie mogą pojawić się chmury, ale nie powinno z nich padać - na niebie będzie przeważać słońce. Termometry pokażą od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy na północnym zachodnie, która przekroczy 70 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku południowym. W całym kraju powinniśmy odczuć ciepło, a warunki biometeorologiczne wszędzie okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Wróci upał. Nawet 30 stopni Celsjusza - 15-09-2018 Najbliższe dni zapowiadają się ciepłe i pogodne. Do Polski napływa zwrotnikowe powietrze. W środę i czwartek będzie upalnie, temperatura wzrośnie do 30 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 1021 hPa i ponownie zacznie spadać.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą 23 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w Gdańsku w południe odnotujemy 1019 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 11 st. C. Wiatr słaby, powieje z południa. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 995 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 983 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 11 st. C. Południowy wiatr wiać będzie słabo. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1012 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Wiatr słaby, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

WARSZAWA

Chciała zrobić relację z ataku Florence, show skradły jej jelenie - 16-09-2018 Burza tropikalna Florence zagraża nie tylko ludziom, lecz także zwierzętom. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 11 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 1012 hPa, a następnie zacznie spadać.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wyniesie 23 st. C. Wiatr przeważnie słaby, powieje z kierunku południowo-zachodniego. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1009 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 14 st. C. Południowy wiatr powieje słabo. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1008 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą 26 st. C. Wiatr słaby, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1006 hPa.