Prognoza pogody na jutro: ciepło jak w lecie. Nawet 25 stopni

Możliwy silniejszy wiatr

Noc w całym kraju będzie pogodna. Termometry pokażą minimalnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni. W północnej i zachodniej części kraju możliwe są porywy do 40-60 kilometrów na godzinę, a w strefie brzegowej mogą przekraczać 70 km/h.

Poniedziałek w południowej części kraju zapowiada się na ogół słonecznie. W regionach północnych utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni i zachodni wiatr. W województwach północnych i strefie brzegowej możliwe są porywy do 60 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność utrzyma się na poziomie 60 procent. Odczujemy komfort, a biomet okaże się korzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1012 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 19 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1015 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 991 hPa. DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalna osiągnie 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 989 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie 13 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu, okresami w porywach osiągnie 40-60 km/h. Ciśnienie waha się, o północy 1005 hPa.

DZIEŃ: przeważnie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1006 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1005 hPa.

DZIŚ: będzie na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1004 hPa.

WROCŁAW

NOC: powinno być pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie 14 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h. Wiać będzie z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, o północy sięgnie 1003 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1000 hPa.