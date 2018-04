Do Polski napływa ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Dlatego też w piątek termometry pokażą nawet 25 stopni Celsjusza. Niestety, nad krajem przemieści się front burzowy, który przyniesie deszcz i silniejsze podmuchy wiatru.

W ciągu najbliższej nocy na zachodzie i w centrum Polski padać będzie przelotny deszcz do 1-5 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 stopni w centrum kraju do 14 stopni na Ziemi Lubuskiej. Wiać będzie wiatr wschodni, umiarkowany. Okresami może być dość silny. W porywach jego prędkość będzie dochodzić do 50 kilometrów na godzinę.

Burzowy piątek

Piątek pogodny będzie jedynie na krańcach północno-wschodnich. Poza tym w całym kraju zachmurzenie kłębiaste będzie umiarkowane i duże. Okresami może popadać deszcz do 5-20 litrów na metr kwadratowy. Uwaga, lokalnie w godzinach popołudniowych prognozowane są burze. Temperatura będzie się wahać od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 24 stopnie w centrum kraju do 25 stopni na Podkarpaciu. Powieje wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny. W porywach może osiągać prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę, a w burzach nawet 80 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza najniższa będzie na północnym wschodzie - powyżej 60 procent. Jej wartość będzie rosnąć w kierunku południowo-zachodnim. W całym kraju odczujemy ciepło. Warunki biometeo neutralne okażą się na północnym wschodzie, w pozostałych regionach będą niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

Prognoza pogody dla Warszawy

NOC: będzie pogodnie. Termometry pokażą 10 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w Warszawie około północy 1002 hPa, waha się.

DZIEŃ: pogodny. Po południu pojawi się więcej zachmurzenia kłębiastego, a pod wieczór przelotne opady deszczu. Możliwa jest burza. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa 1002 hPa, bez większych zmian.

Prognoza pogody dla Trójmiasta

NOC: pogodnie. Na termometrach będzie 7 st. C. Wiatr wschodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy 1015 hPa, waha się.

DZIEŃ: pogodny. Po południu więcej zachmurzenia kłębiastego, przelotne opady deszczu, możliwa jest też burza. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie około południa 1015 hPa, waha się.

Prognoza pogody dla Poznania

NOC: pochmurna z rozpogodzeniami. Możliwy jest słaby deszcz. Temperatura wyniesie 12 st. C. Wiatr powieje wschodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy 999 hPa, waha się.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu, możliwa jest też burza. Na termometrach zobaczymy 23 st. C. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie około południa 998 hPa, waha się.

Prognoza pogody dla Wrocławia

NOC: pochmurna z rozpogodzeniami. Możliwy jest słaby deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr wschodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy 994 hPa, waha się.

DZIEŃ: prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Może przelotnie popadać deszcz oraz pojawić się burza. Termometry maksymalnie pokażą 22 st. C. Będzie wiał wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 993 hPa, waha się.

Prognoza pogody dla Krakowa

NOC: pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Będzie wiał wiatr wschodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy 983 hPa, waha się.

DZIEŃ: zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, możliwa jest też burza. Termometry maksymalnie pokażą 24 st. C. Będzie wiał wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie około południa 984 hPa, waha się.