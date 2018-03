Z każdym dniem będzie cieplej. Wiosna miejscami zetrze się z zimą - 07-03-2018 W najbliższych dniach temperatura będzie stale rosnąć. W weekend w większości Polski pogoda zrobi się już niemal wiosenna. Nie chowajmy jednak parasoli - w niektórych regionach prognozujemy przelotne opady deszczu oraz śniegu z deszczem. czytaj dalej

Do 10 stopni

Noc będzie przeważnie pochmurna. Na północy kraju wystąpią opady śniegu i deszczu - lokalnie o charakterze marznącym - powodujące gołoledź. Dla pozostałych regionów prognozuje się liczne mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C na południowym wschodzie i Mazowszu do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

W ciągu dnia niebo pozostanie przeważnie pochmurne. Może popadać słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Podlasiu, przez 5 st. C na Pomorzu do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 997 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w całym kraju będzie wynosić około 90 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystne.

TRÓJMIASTO

NOC: Przeważnie pochmurno z opadami deszczu i śniegu, miejscami marznącymi - może powstać gołoledź. Temperatura spadnie do -1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 997 hPa.

DZIEŃ: Na ogół będzie pochmurno. Przelotnie popada słaby deszcz. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe w Gdańsku na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

KRAKÓW

NOC: Na ogół pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 973 hPa.

DZIEŃ: Niebo pozostanie przeważnie pochmurne. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 977 hPa.

POZNAŃ

NOC: Pochmurno. Termometry wskażą najmniej 1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 989 hPa.

DZIEŃ: Przeważnie pochmurno. Wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 992 hPa.

WARSZAWA

NOC: Na ogół pochmurno. Temperatura spadnie do 1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 987 hPa.

DZIEŃ: Niebo pozostanie przeważnie pochmurne. Może popadać słaby, przelotny deszcz. Odnotujemy maksymalnie 7 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 997 hPa.

WROCŁAW

NOC: Będzie przeważnie pochmurno. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 986 hPa.

DZIEŃ: Na ogół pochmurno. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe zanotujemy 990 hPa.