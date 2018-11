We wtorek w większości kraju spadnie deszcz. Jak na listopad, będzie jeszcze dość ciepło, na termometrach zobaczymy do 17 stopni Celsjusza.

Deszczowy dzień

W nocy na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej pojawią się słabe opady deszczu. W pozostałych częściach kraju będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 9 st. C na Pomorzu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z południa i południowego zachodu.

We wtorek w większości regionów Polski spadnie deszcz. Opady będą postępować od Pomorza w głąb kraju. Pogodna aura dopisze jedynie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Pomorzu do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje z południa i południowego zachodu, na ogół słabo i umiarkowanie. Wysoko w górach wiatr będzie silniejszy.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza pojawi się w pasie od Warmii i Mazur do Sudetów. Na północy i zachodzie odczujemy chłód, a w pozostałej części kraju komfort termiczny. Biomet okaże się zróżnicowany - w przeważającej części Polski będzie niekorzystny, a na wschodzie i południowym wschodzie neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimum 7 st. C. Słabo powieje z południa. O północy na barometrach zobaczymy 1012 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Wieczorem spadnie deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Powieje z południa, słabo i umiarkowanie. W południe ciśnienie spadnie do 1009 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura nie spadnie poniżej 8 st. C. Wiatr słabo powieje z południowego zachodu. O północy ciśnienie sięgnie 1011 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. W najcieplejszej chwili temperatura wyniesie 14 st. C. Wiatr powieje z południowego zachodu, słabo i umiarkowanie. Po południu barometry pokażą 1009 hPa.

GDAŃSK

NOC: nad ranem spadnie przelotny deszcz. Temperatura w najchłodniejszym momencie osiągnie 9 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby. O północy na barometrach zobaczymy 1020 hPa.

DZIEŃ: mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura nie przekroczy 11 st. C. Wiatr powieje z kierunku południowo-zachodniego, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spadnie do 1018 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr okaże się słaby i z kierunku południowo-zachodniego. O północy na barometrach zobaczymy 1008 hPa.

DZIEŃ: rano pogodnie, po południu może być deszczowo. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego zachodu. W południe barometry pokażą 1007 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 6 st. C. Słaby wiatr będzie dmuchał z południa. O północy ciśnienie sięgnie 1000 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura dojdzie do 17 st. C. Powieje z południa, słabo i umiarkowanie. W południe ciśnienie spadnie do 997 hPa.