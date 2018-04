Po weekendzie wiosna nie będzie nas rozpieszczać. Możliwe burze i silny wiatr - 07-04-2018 Po weekendzie czeka nas pogorszenie pogody. Miejscami będzie pochmurno i deszczowo, spodziewane są burze, ale nie zabraknie też słońca. W poniedziałek mieszkańcy Podkarpacia na termometrach zobaczą nawet 25 stopni. czytaj dalej

Możliwe burze

Noc zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy. Powieje z południowego wschodu.

Zapowiada się słoneczna niedziela. Po południu na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej spodziewany jest wzrost zachmurzenia aż do wystąpienia przelotnego deszczu i burz. Prognozuje się tam opady deszczu o wielkości 20 litrów na metr kwadratowy i silny wiatr. W porywach może osiągnąć prędkość 80 kilometrów na godzinę.

W ciągu dnia temperatura wyniesie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1006 hektopaskali.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność odnotujemy na południowo-zachodnich krańcach Polski, wyniesie 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północno-wschodnim. W całym kraju odczujemy ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometerologiczne

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1021 hPa.

DZIEŃ: zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w Gdańsku na barometrach w południe zobaczymy 1018 hPa.

KRAKÓW

NOC: będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy 3 st. C. Prognozuje się słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 993 hPa.

DZIEŃ: na niebie zobaczymy słońce. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami może być silniejszy. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 988 hPa.

POZNAŃ

NOC: zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, na barometrach o północy zobaczymy 1008 hPa.

DZIEŃ: czeka nas dużo słońca. Termometry pokażą 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z południowego-wschodu, okresami może być silniejszy. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1004 hPa.

WARSZAWA

NOC: prognozuje się bezchmurne niebo. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1010 hPa.

JUTRO: będzie na ogół słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami będzie silniejszy. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1006 hPa.

WROCŁAW

NOC: zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1004 hPa.

DZIEŃ: będziemy obserwować stopniowy wzrost zachmurzenia. Możliwy jest przelotny deszcz, a także burza. Suma opadów może wynieść 20 l/mkw. Porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km/h. Termometry pokażą 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Powieje z południowego wschodu.Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1000 hPa.