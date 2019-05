Prognoza pogody na jutro: część kraju deszczowa. Odczujemy chłód

Oglądaj TVN Meteo w internecie - 28-05-2019 TVN Meteo to zawsze aktualne prognozy pogody, informacje pogodowe dla kierowców, relacje reporterów, ciekawostki z kraju i ze świata oraz wiele innych. czytaj dalej

Chmury i rosnące ciśnienie

Na noc prognozowane jest zachmurzenie zmienne. W pasie dzielnic centralnych i północno-wschodnich wystąpią przelotne opady deszczu do 10 litrów na metr kwadratowy. Wieczorem na południowym wschodzie możliwe są zanikające burze z opadami od 10 do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru od 60 do 80 kilometrów na godzinę. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni.

W ciągu dnia popada w centralnej i wschodniej Polsce, jednak opady przelotnego deszczu będą stopniowo zanikać. Temperatura maksymalna osiągnie wartość od 19 st. C na Pomorzu do 26 st. C na Podkarpaciu. Z północy powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosnąć, a w południe dojdzie do 1003 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie ponad 90 procent na południowo-wschodnich krańcach Polski. Im dalej na północny zachód, tym wartość ta będzie niższa. Odczujemy chłód. Biomet będzie korzystny na przeważającym obszarze kraju.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Noc będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 7 stopni Celsjusza. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, północno zachodni. Ciśnienie o północy sięgnie 1005 hPa, będzie rosnąć.

W ciągu dnia aura będzie pogodna. Temperatura maksymalna osiągnie wartość 16 st. C. Z północy powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1019 hPa i będzie rosnąć.

KRAKÓW

Noc przyniesie przelotny deszcz. Termometry wskażą co najmniej 12 st. C. Z północnego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie spadnie i o północy osiągnie wartość 977 hPa.

W środę może pojawić się przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st.C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północy. Ciśnienie sięgnie w południe 984 hPa, będzie rosnąć.

POZNAŃ

W nocy pogodnie. Termometry wskażą minimum 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć i o północy wyniesie 1000 hPa.

W środę aura będzie pogodna. Temperatura może osiągnąć maksymalną wartość 17 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Rosnące ciśnienie w południe dojdzie do 1008 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz wystąpią w ciągu najbliższej nocy. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Z północnego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosnąć i o północy osiągnie wartość 994 hPa.

Na środowy poranek prognozowane jest zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Po południu rozpogodzi się. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Z północy powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosnąć, a w południe wyniesie 1003 hPa.

WROCŁAW

Przelotny deszcz w trakcie nocy. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wiejący z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 995 hPa.

Dzień będzie raczej pogodny. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Wiatr powieje z północy słabo i umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie rosnąć.