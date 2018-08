Prognoza pogody na jutro: część Polski burzowa. Do 27 stopni

Chmura, która chciała "pochłonąć" Radom. W Lublinie gałąź spadła na autobus - 14-08-2018 We wtorek w Polsce w wielu miejscach pojawiły się burze. Jedna z groźnie wyglądających chmur przeszła nad Radomiem. Przyniosła ulewny deszcz i porywisty wiatr. W Lublinie na autobus spadła duża gałąź, a Lęborku woda zalała jeden z domów. Zdjęcia i nagrania dostaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Deszczowy wschód

Noc będzie pogodna tylko na zachodzie. W pozostałych regionach mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Rzeszowszczyźnie. Zachodni wiatr będzie na ogół słaby, ale w burzach powieje mocniej - do 60 kilometrów na godzinę.

Na wschodzie, Podkarpaciu i Kaszubach spadnie przelotny deszcz. Niewykluczone są też burze, w których może spaść grad. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie. Temperatura wyniesie w dzień od 23 st. C na Pomorzu do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się na ogół słaby i umiarkowany, ale w burzach może powiać mocniej - do 90 km/h.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy na północnym wschodzie - powyżej 60 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku południowo-wschodnim do 40 procent. Od Pomorza Zachodniego, przez Warmię, Mazury i Podlasie odczujemy komfort termiczny. W pozostałych regionach będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne od Pomorza, przez Warmię, Mazury, Podlasie, Mazowsze po Podkarpacie okażą się niekorzystne. Poza tym będą neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: wieczorem może spaść przelotny deszcz lub przejść burza. Później będzie pogodnie. Temperatura spadnie do 18 st. C. Wiatr wiejący z zachodu okaże się słaby, ale w porywach burzowych osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 999 hektopaskali.

DZIEŃ: synoptycy nie wykluczają przelotnego deszczu. Termometry pokażą 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu barometry pokażą 1001 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Termometry wskażą 16 st. C. Powieje słaby wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1001 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura dojdzie do 25 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1005 hPa.

GDAŃSK

NOC: wieczorem synoptycy nie wykluczają przelotnego deszczu, potem powinno być pogodnie. Temperatura spadnie do 17 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1009 hPa.

DZIEŃ: może popadać przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu barometry pokażą 1013 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 16 st. C. Słaby wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 998 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Na termometrach mieszkańcy Wrocławia zobaczą 27 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 1002 hPa.

KRAKÓW

NOC: wieczorem może spaść przelotny deszcz, niewykluczona jest też burza. Później powinno być pogodnie. Termometry pokażą 17 st. C. Wiatr okaże się słaby, zachodni, w porywach burzowych osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 986 hPa.

DZIEŃ: niewykluczony przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, a w porywach burzowych wiejący z prędkością do 90 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry pokażą 990 hPa.