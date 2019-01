Prognoza pogody na jutro: część Polski deszczowa, część śnieżna

Nawet 7 stopni, ale też zawieje i zamiecie śnieżne - 12-01-2019 Najbliższe dni w pogodzie przyniosą nam kolejne opady śniegu. Należy spodziewać się też zawiei śnieżnych. Na zachodzie termometry pokażą kilka stopni. Chłodniej będzie na wschodzie, możliwy jest tam lekki mróz. czytaj dalej

Maksymalnie 7 stopni

Nocą okresami możemy spodziewać się opadów śniegu. Na zachodzie popada jednak deszcz i deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, który rozpędzi się w porywach do 45 kilometrów na godzinę. Na wschodzie Polski wiatr może spowodować lokalne zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę na wschodzie kraju synoptycy prognozują opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju popada deszcz ze śniegiem i deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na wschodzie Polski do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Na wschodzie kraju wiatr może powodować lokalne zawieje śnieżnie.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza synoptycy prognozują na zachodzie kraju. Tam przekroczy ona 90 procent. W centrum Polski wilgotność powietrza oscylować będzie wokół 80 procent, nieco mniej odnotujemy na wschodzie kraju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski odczują komfort termiczny, a wschodnich - chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: okresami wystąpią opady śniegu. Na termometrach zobaczymy minimalnie -1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i powieje z południowego zachodu. Rozpędzi się w porywach do 45 km/h. Ciśnienie spadnie, o północy barometry pokażą 987 hPa.

DZIEŃ: okresami popada deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z południowego zachodu. Rozpędzi się w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spadnie, po południu barometry wskażą 981 hPa.

POZNAŃ

NOC: synoptycy prognozują okresami opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i powieje z południowego zachodu, rozpędzi się w porywach do 45 km/h. Ciśnienie spadnie, barometry o północy wskażą 989 hPa.

DZIEŃ: okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, wiać będzie z południowego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spadnie, po południu na barometrach zobaczymy 984 hPa.

GDAŃSK

NOC: okresami popada deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą minimalnie 1 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, który powieje z prędkością do 45 km/h. Ciśnienie spadnie, o północy barometry pokażą 996 hPa.

DZIEŃ: okresami wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, wiać będzie z południowego zachodu. Powieje w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spadnie, po południu barometry wskażą 989 hPa.

WROCŁAW

NOC: okresami popada deszcz ze śniegiem. Na termometrach minimalnie 2 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 45 km/h. Ciśnienie spadnie, o północy batometry wskażą 989 hPa.

DZIEŃ: okresami możliwe są opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, po południu na barometrach zobaczymy 982 hPa.

KRAKÓW

NOC: okresami synoptycy prognozują opady śniegu. Temperatura wyniesie minimalnie -1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Rozpędzi się w porywach do 45 km/h. Ciśnienie spadnie, o północy barometry wskażą 978 hPa.

DZIEŃ: okresami popada śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, z południowego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spadnie, po południu barometry pokażą 973 hPa.