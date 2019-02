Prognoza pogody na jutro: część Polski wiosenna, część z atakiem zimy

Niedziela ciepła, ale też ze śnieżycami. Potem znowu chłodniej - 02-02-2019 W niedzielę czeka nas bardzo dynamiczna pogoda - zrobi się ciepło, ale w wielu regionach kraju spodziewane są śnieżyce. W kolejnych dniach powróci ochłodzenie, ale w całym kraju temperatura wyniesie poniżej zera. Nie ustąpią opady śniegu. czytaj dalej

Uwaga na śnieżyce

W ciągu nadchodzącej nocy na zachodzie, północy i w centrum kraju będzie pochmurno. Popada deszcz ze śniegiem. Opady okażą się niewielkie, bo do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na zachodzie i w Sudetach przejdą w śnieg, przybędzie go do 5 centymetrów. Na pozostałym obszarze spodziewane są przejaśnienia. Na drogach będzie ślisko. Minimalna temperatura wyniesie od -1 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, po 5 st. C na Podkarpaciu. Południowy i południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Miejscami będzie dość silny, w porywach osiągnie do 60 kilometrów na godzinę.

Niedziela w części regionów przyniesie gwałtowną aurę. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu powinno być spokojnie i bez opadów. W pozostałych regionach wystąpią opady deszczu ze śniegiem (do 5 litrów wody na metr kwadratowy), a na zachodzie i Pomorzu - śniegu (do 5-10 centymetrów). Opady chwilami będą intensywne z ryzykiem wystąpienia śnieżyc.

W Sudetach śniegu spadnie najwięcej - do 20-30 centymetrów. Na drogach będą trudne warunki, zrobi się ślisko. Termometry pokażą od 1 st. C na Ziemi Lubuskiej, przez 3 st. C w centrum kraju, po 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się północno-zachodni, tylko na wschodzie powieje z południa. Będzie słaby i umiarkowany, okresami jego prędkość wzrośnie w porywach do 50 km/h, w Tatrach nawet do 100 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność powietrza będzie utrzymywać na poziomie 90 procent. W wielu regionach odczujemy chłód i wilgoć, tylko w części południowo-wschodniej - komfort termiczny. W całym kraju warunki biometeo będą niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno. Termometry pokażą 3 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, wyniesie około północy 990 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże, po południu słabe opady deszczu. Temperatura osiągnie 8 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie skręcał na północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około południa barometry pokażą 993 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno, słabe opady deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą 1 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około północy osiągnie 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie duże, okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około południa barometry pokażą 1008 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno, popada deszcz ze śniegiem. Temperatura dojdzie do 0 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około północy barometry wskażą 991 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże, spadnie do 5 centymetrów śniegu. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 999 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno, wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura utrzyma się na poziomie 0 st. C. Wiatr powieje z południowego zachodu, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około północy osiągnie 988 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże, spadnie 5-10 centymetrów śniegu. Termometry wskażą 2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 994 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno. Temperatura wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około północy barometry wskażą 978 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże, chwilami spadnie deszcz. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w okolicach południa wyniesie 980 hPa.