Zagrzmi, spadnie grad. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń IMGW - 07-06-2019 Jak prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w wielu regionach mogą pojawić się burze, także z opadami gradu. Obowiązują ostrzeżenia i prognoza zagrożeń. czytaj dalej

Polska znajdzie się pod wpływem kolejnego układu niżowego Ivan z centrum nad Morzem Północnym. Od zachodu wkroczy w sobotę do kraju kolejny burzowy front atmosferyczny. Gorące masy powietrza zwrotnikowego zostaną wyparte przez płynące z zachodu umiarkowanie ciepłe masy powietrza polarnego.

W nocy na krańcach wschodnich kraju pojawi się więcej chmur i przelotne opady deszczu rzędu 5 litrów na metr kwadratowy oraz zanikające burze. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 16 st. C w centrum, do 17 st. C na Mazowszu. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego wschodu.

Do 29 stopni

Sobota przyniesie nam małe i umiarkowane zachmurzenie, które w ciągu dnia wzrośnie do dużego. Pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 10-40 l/mkw oraz burze z gradem. Jedynie na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku nie są prognozowane opady. Termometry pokażą maksymalnie od 26 st. C na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i centrum, do 29 st. C na Podlasiu i Podkarpaciu. We wschodnich regionach kraju powieje z powieje z południowego wschodu, w pozostałych z zachodu, słabo i umiarkowanie. Okresami wiatr może przybierać na sile, a w porywach burzowych rozpędzać się do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza pojawi się we wschodnich regionach kraju. Wszędzie będziemy odczuwać ciepło, na południowym wschodzie będzie parno i wilgotno. Warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane - na zachodzie i południowym zachodzie neutralne, a w pozostałych regionach niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimum 17 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego wschodu. O północy barometry wskażą 1004 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu przejściowo duże. Pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr, w trakcie burz silny. Około południa ciśnienie będzie wahać się w okolicy 1005 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimum 13 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Około północy na barometrach zobaczymy 1016 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Wystąpią także przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie, podczas burzy silnie. Około południa ciśnienie będzie oscylować w okolicy 1018 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z południowego wschodu. o północy ciśnienie sięgnie 1004 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna sięgnie 23 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może przybierać na sile. Około południa ciśnienie wzrośnie do 1009 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Nad ranem pojawi się więcej chmur i słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimum 15 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Około północy barometry wskażą 999 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu. Okresami wiatr będzie silniejszy. Około południa na barometrach zobaczymy 1006 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie 15 st. C. Powieje z południowego wschodu, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. Około północy barometry pokażą 989 ha.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Możliwa są także burze. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowym może rozpędzać się do 90 km/h. W południe ciśnienie będzie wahać się w okolicy 992 hPa.