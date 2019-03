Prognoza pogody na jutro: deszcz, deszcz ze śniegiem i ciąg dalszy wichur

Niebezpieczne porywy wiatru. Ostrzeżenia w 15 województwach - 09-03-2019 Silne porywy wiatru nie ustępują. W ponad połowie kraju obowiązują pomarańczowe alerty wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. czytaj dalej

Popada deszcz ze śniegiem

Noc okaże się pochmurna, ale możemy liczyć na rozpogodzenia. Spadnie od 5 do 15 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na północy i wschodzie opady te będą przechodzić w mokry śnieg rzędu od 2 do 4 centymetrów. Temperatura wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie i Pomorzu Zachodnim, przez 3 st. C w centrum kraju, po 4 st. C na południu. Wiatr okaże się zachodni i południowo-zachodni, dość silny, w porywach rozpędzi się do 70-90 kilometrów na godzinę. Na zachodzie, w centrum kraju i na Pomorzu możliwe są porywy do 100 km/h, a w górach powyżej 100 km/h.

Niedziela przyniesie opady deszczu do 10-15 l/mkw., będą przemieszczać się od południowego zachodu w głąb kraju. Na północnym wschodzie początkowo niewykluczone są opady deszczu ze śniegiem. Warstwa śniegu, która może pojawić się w kraju, dojdzie do 2 cm. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, po 11 st. C miejscami na południu. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie do 60-80 km/h, a na południu 90 km/h. Najsilniej powieje w górach - powyżej 100 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza najmniejsza będzie w części północno-wschodniej kraju, poniżej 70 procent. Będzie zwiększać się w kierunku południowo-zachodnim. Odczujemy chłód, wilgoć i wiatr, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie okaże się duże z opadami deszczu ze śniegiem, przechodzącymi w mokry śnieg. Temperatura wyniesie 3 st. C. Powieje południowo-zachodni, dość silny wiatr w porywach do 70-90 km/h. Ciśnienie w Warszawie około północy wyniesie 985 hektopaskali, spada.

DZIEŃ: pochmurno, po południu opady deszczu. Termometry wskażą 9 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 60-80 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa osiągnie 990 hPa, rośnie.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie duże z opadami deszczu ze śniegiem, przechodzącymi w mokry śnieg. Termometry pokażą 2 st. C. Wiatr będzie zachodni, dość silny, w porywach osiągnie do 70-90 km/h, możliwe są pojedyncze porywy do 100 km/h. Ciśnienie około północy dojdzie do 995 hPa, spada.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, popada przelotny deszcz ze śniegiem. Temperatura osiągnie 5 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu, w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Ciśnienie około południa osiągnie 1000 hPa, rośnie.

POZNAŃ

NOC: zachmurzenie duże z przejaśnieniami, popada przelotny deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie 2 st. C. Zachodni wiatr okaże się dość silny, w porywach osiągnie do 70-90 km/h, możliwe są porywy do 100 km/h. Ciśnienie około północy osiągnie 993 hPa, spada.

DZIEŃ: pochmurno, okresami opady deszczu. Termometry pokażą 8 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 993 hPa, rośnie.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie duże z przejaśnieniami, popada przelotny deszcz. Temperatura osiągnie 4 st. C. Powieje zachodni, dość silny wiatr rozpędzający się w porywach do 70-90 h, możliwe są porywy do 100 km/h. Ciśnienie około północy osiągnie 995 hPa, spada.

DZIEŃ: pochmurno, okresami popada deszcz. Termometry pokażą 11 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 995 hPa, rośnie.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Temperatura pokaże 4 st. C. Wiatr zachodni, dość silny, w porywach do 70-90 km/h, możliwe są pojedyncze porywy do 100 km/h. Ciśnienie około północy wyniesie 980 hPa, spada.

DZIEŃ: pochmurno, okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura osiągnie 11 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Ciśnienie około południa dojdzie do 982 hPa, rośnie.