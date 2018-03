Prognoza pogody na jutro: deszcz, deszcz ze śniegiem i pierwsze tchnienie chłodnego powietrza

Starcie mas powietrza nad Polską. "Wygra zimno, rozwiną się śnieżyce" - 13-03-2018 "Niech nie zwiedzie nas przyjemna temperatura i wiosenne słońce. Wraca zima i mocno nam jeszcze dokuczy" - pisze dla nas synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

Miejscami popada deszcz

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem rozległego układu niżowego znad północno-zachodniej Rosji. Z północnego zachodu zaczyna napływać chłodniejsze powietrze polarno-morskie.

W nocy zachmurzenie będzie duże, ale pojawią się przejaśnienia. Na północy i zachodzie kraju wystąpią opady deszczu o natężeniu do 4 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Wybrzeżu, przez 3 st. C w centrum, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Przeważnie słaby i umiarkowany, a chwilami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

W dzień do 12 stopni

Zachmurzenie utrzyma się również w dzień. Okresami popada deszcz - do 1-4 l/mkw. Na Wybrzeżu, Pomorzu, Kujawach i Warmii wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od 3 st. C na Wybrzeżu, przez 8 st. C w centrum, do 12 st. C na Podkarpaciu. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie wysoka, na przeważającym obszarze kraju oscylująca wokół 90 procent. Na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim oraz w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego odczujemy chłód, a w pozostałych regionach - komfort termiczny. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie. I to w całym kraju.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do 3 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 990 hektopaskali.

DZIEŃ: Zachmurzenie okaże się duże z większymi przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 993 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: Będzie pochmurno, chwilami popada deszcz. Termometry wskażą minimalnie 1 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 1000 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie duże. Okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie 3 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1008 hPa.

POZNAŃ

NOC: Będzie pochmurno. Okresami popada deszcz. Temperatura spadnie do 4 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się przeważnie słaby i umiarkowany, a chwilami dość silny. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 992 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie będzie duże. Okresami wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 998 hPa.

WROCŁAW

NOC: Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Okresami pojawią się opady deszczu. Temperatura spadnie do 5 st. C. Przeważnie słaby i umiarkowany, a chwilami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, około północy wyniesie 990 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Chwilami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 994 hPa.

KRAKÓW

NOC: Będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Temperatura wyniesie minimalnie 3 st. C. Słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, około północy barometry wskażą 980 hPa.

DZIEŃ: Zachmurzenie okaże się duże, ale pojawią się przejaśnienia. Okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 981 hPa.