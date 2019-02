Prognoza pogody na jutro: deszcz i deszcz ze śniegiem

Prognoza pogody na 16 dni: zima prawie nieobecna - 10-02-2019 Niemal do końca lutego w prognozach nie widać mroźnej zimy. czytaj dalej

Do siedmiu stopni

W nocy z niedzieli na poniedziałek w całym kraju wystąpią opady deszczu. Jedynie na północnym wschodzie popada deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3-4 st. C w centrum, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr, który może rozpędzić się do 45 kilometrów na godzinę.

W poniedziałek synoptycy prognozują opady deszczu, na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum, do 7 st. C na Podlasiu i Podkarpaciu. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, może osiągnąć prędkość do 60 km/h. Powieje z zachodu i południowego zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w dzień najwyższa będzie na południowym wschodzie - przekroczy 90 procent. W całym kraju odczujemy chłód, wiatr i wilgoć, a warunki biometeo okażą się niekorzystne w całym kraju.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: okresami popada deszcz. Termometry wskażą 3 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach do rozpędzi się do 45 km/h, będzie południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 985 hPa.

DZIEŃ: popada deszcz. Temperatura wyniesie 5 st. C. Zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie 987 hPa.

POZNAŃ

NOC: spodziewane są opady deszczu. Termometry wskażą 4 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, w porywach jego prędkość wzrośnie do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 982 hPa.

DZIEŃ: popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr rozpędzi się w porywach do 60 km/h, powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie 989 hPa.

GDAŃSK

NOC: okresami wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą 4 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, w porywach osiągnie prędkość do 45 km/h. Ciśnienie wzrośnie, o północy wyniesie 991 hPa.

DZIEŃ: popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach do osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 993 hPa.

WROCŁAW

NOC: prognozowane są opady deszczu. Termometry pokażą 5 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, jego porywy mogą osiągnąć 45km/h. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 981 hPa.

DZIEŃ: popada deszcz. Temperatura osiągnie 6 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 990 hPa.

KRAKÓW

NOC: spodziewane są opady deszcz. Na termometrach zobaczymy 3 st. C. Południowo-zachodni wiatr umiarkowany w porywach rozpędzi się do 45 km/h, okaże się południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry pokażą 973 hPa.

DZIEŃ: wystąpią opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr w porywach rozpędzi się do 60 km/h, będzie zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 977 hPa.