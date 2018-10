"Pogorszenie pogody odczujemy wszyscy". Arktyczne powietrze i deszcz ze śniegiem - 22-10-2018 - To będą dwa dni najgorsze w tym tygodniu i chyba taka najgorsza, jesienna pogoda, jaką można sobie wyobrazić - mówił na antenie TVN24 prezenter pogody tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Przed nami załamanie pogody z porywistym wiatrem, deszczem, deszczem ze śniegiem i samym śniegiem w górach. czytaj dalej

Prognoza pogody na noc

Polska dostała się pod wpływ potężnego układu niżowego Rachel z centrum nad północnym Atlantykiem oraz wykształconego na jego obrzeżach kolejnego wiru niżowego - Siglinde - z centrum znajdującym się nad Bałtykiem. W ciągu najbliższej doby nad krajem przemieszczą się związane z tymi niżami deszczowe fronty atmosferyczne. Z zachodu napłynie chłodne powietrze polarne, które będzie od północy wypierane przez kolejną chłodniejszą masę powietrza arktycznego morskiego.

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami wystąpią opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Na Pomorzu popada mocniej - do 10 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Podlasiu i Górnym Śląsku, przez 4 st. C w centrum, do 8 st. C na Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nasilający się stopniowo do silnego. Powieje z zachodu i północnego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę, na Wybrzeżu do 70 km/h.

Miejscami tylko 7 stopni

Wtorek będzie pochmurny w całym kraju. Z północy w głąb kraju przemieści się strefa opadów. Spadnie do 10-20 l/mkw deszczu. Tylko na południowym wschodzie wystąpi więcej przejaśnień. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum, do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Dość silny i silny wiatr powieje z zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h, z czego na Wybrzeżu i Pomorzu możliwe są porywy do 100 km/h, a w górach nawet do 150 km/h.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie oscylować wokół 80-90 procent, z czego najwyższą odnotujemy na północnym wschodzie kraju. Subiektywne odczucie temperatury - chłodno, wilgotno i wietrznie. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże, popada przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 4 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. W porywach powieje do 50 km/h. Ciśnienie w spada, około północy wyniesie 1009 hPa.

Prognoza pogody na 16 dni: ciepło już nie wróci do Polski - 21-10-2018 Ochłodzenie, które dopiero się zaczęło, wkrótce może być jeszcze silniejsze.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich okaże się dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 70 km/h. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 998 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: zachmurzenie duże, popada przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, około północy odnotujemy 1019 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura nie przekroczy 10 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich będzie dość silny. W porywach powieje do 80-100 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1000 hPa.

POZNAŃ

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 5 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, około północy barometry wskażą 1014 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich okaże się dość silny. W porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 994 hPa.

WROCŁAW

Niepokojąca prognoza zagrożeń. Wiatr może "zagrażać zdrowiu i życiu" - 22-10-2018 Od wtorku do środy będzie niebezpiecznie wietrznie. Według prognozy zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej najsilniejsze porywy pojawią się na Wybrzeżu. Może tam powiać z prędkością nawet do 100 kilometrów na godzinę.

NOC: zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 4 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. W porywach powieje do 50 km/h. Ciśnienie spada, około północy odnotujemy 1011 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Popada deszcz. Temperatura nie przekroczy 10 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich okaże się dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie będzie duże, pojawią się też przejaśnienia i przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 4 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 997 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Po południu wystąpią opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich będzie dość silny. W porywach powieje do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 988 hPa.