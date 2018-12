Święta z deszczem i śniegiem. Powieje też silniejszy wiatr - 20-12-2018 Najbliższe dni będą pochmurne z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Miejscami powieje silny wiatr. czytaj dalej

Deszcz i porywisty wiatr

W czwartkową noc będzie na ogół pochmurno. Na wschodzie spadnie do czterech centymetrów śniegu, przechodzącego w deszcz ze śniegiem. Lokalnie może pojawić się gołoledź, więc na drogach będzie ślisko. W zachodniej części kraju synoptycy prognozują opady deszczu. Temperatura wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Podlasiu do 3 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie, na południu okaże się silniejszy.

W piątek w całej Polsce popada deszcz o sumie do 5 litrów na metr kwadratowy. Na wschodzie kraju wystąpią opady śniegu przechodzące w deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od zera stopni Celsjusza na Podlasiu do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Południowy wiatr, słaby i umiarkowany, miejscami na południu w porywach może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

W piątek wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie ponad 90 procent. W części zachodnich regionów będzie chłodno, a na pozostałym obszarze kraju zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno. Wystąpią opady śniegu przechodzące w deszcz. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 1015 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z deszczem. Termometry pokażą 2 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe odnotujemy 1011 hPa.

KRAKÓW

NOC: przeważnie pochmurno z opadami deszczu, miejscami marznącego powodującego gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie zero stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 994 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno, popada deszcz. Temperatura wzrośnie do maksymalnie 3 st. C. Wiatr południowy, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 990 hPa.

POZNAŃ

NOC: na ogół pochmurno, wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1006 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno, popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Południowy wiatr okaże się umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1001 hPa.

WARSZAWA

NOC: na ogół pochmurno z opadami śniegu, chwilami dość intensywnego. Spadnie do 4 centymetrów śniegu. Nad ranem opady mogą przechodzić w deszcz i marznąć, powodując tym samym gołoledź. Na drogach może być ślisko i niebezpiecznie. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1006 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno, popada deszcz. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południa. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1002 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie waha się o północy na barometrach zobaczymy 1004 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowy, w porywach może rozpędzić się do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 999 hPa.