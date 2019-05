Prognoza pogody na jutro: deszcz może być ulewny

Prognoza pogody na 16 dni: prawie 30 stopni w maju - 19-05-2019 Przed nami ciepły tydzień, a na przełomie maja i czerwca może być wręcz gorąco. czytaj dalej

W burzach spadnie dużo deszczu

Nocą zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Chwilami na północy i na wschodzie kraju popada deszcz rzędu do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie początkowo mogą pojawiać się burze. Termometry pokażą od 11 stopni Celsjusza na Śląsku, przez 13 st. C w centrum kraju, po 15 st. C na Warmii i Podlasiu. Południowo-wschodni i wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Na północnym wschodzie burzowe porywy mogą osiągać prędkość 80 kilometrów na godzinę.

Poniedziałek nie przyniesie większej zmiany w pogodzie. Na niebie utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami wystąpią opady deszczu dochodzące do 10-20 l/mkw. Z południa na północ Polski przemieszczać się będą burze z gradem i opadami. Miejscami spadnie nawet 40 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 21 st. C na Górnym Śląsku, przez 24 st. C w centrum kraju, po 25 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr. Chwilami będzie się wzmagał, w burzach rozpędzi się do 90 km/h.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność na przeważającym obszarze kraju będzie oscylować w granicach 70-80 procent. Poniżej tych wartości spadnie na południu. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeo będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około północy wyniesie 995 hektopaskali, spada.

DZIEŃ: spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami popada deszcz. Po południu niewykluczona jest też burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. W burzach rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie około południa dojdzie do 993 hPa, spada.

TRÓJMIASTO

Może sypnąć gradem. Ostrzeżenia IMGW - 19-05-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego stopnia przed burzami z opadami gradu. Miejscami mogą wystąpić też silne porywy wiatru. czytaj dalej

NOC: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, może spaść przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie około północy osiągnie 1008 hPa, spada.

DZIEŃ: zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże, okresami wystąpią opady deszczu, po południu przejdzie burza. Temperatura osiągnie 22 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 90 km/godz. Ciśnienie około południa 1007 hPa, spada.

POZNAŃ

NOC: zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy minimalnie 13 st. C. Wiatr wschodni będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy wyniesie 994 hPa, spada.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, okresami spadnie deszcz, po południu możliwa jest burza. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 23 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Okresami może się wzmagać, najbardziej w burzach, do 90 km/h. Ciśnienie około południa dojdzie do 992 hPa, spada.

WROCŁAW

"Jęzor ciepła wchodzi nad Europę Środkową" - 19-05-2019 Polska pozostaje pod wpływem ciepłego i wilgotnego powietrza, które napływa z Europy Wschodniej, dlatego w najbliższych dniach możemy spodziewać się temperatury wyższej niż 20 stopni Celsjusza. Jak mówił w programie "Wstajesz i weekend" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, taki układ mas powietrza będzie skutkował opadami i częstymi burzami. czytaj dalej

NOC: zachmurzenie będzie umiarkowane. Termometry wskażą 11 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około północy osiągnie 989 hPa, spada.

DZIEŃ: utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie, a okresami spadnie deszcz. Po południu niewykluczona jest burza. Termometry pokażą 22 st. C. Powieje wschodni słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. W burzach osiągnie do 90 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 988 hPa, spada.

KRAKÓW

NOC: prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane. Termometry pokażą minimalnie 12 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Barometry około północy wskażą 978 hPa, ciśnienie spada.

DZIEŃ: zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże, możliwy jest deszcz i burza. Temperatura osiągnie 23 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Okresami w burzach będzie się wzmagał do 90 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 976 hPa, spada.