Prognoza pogody na jutro: deszcz nie odpuści. Lokalnie dopada go dużo

Intensywne opady deszczu. W rzekach poziom wody może się mocno podnieść - 16-05-2018 Synoptycy ostrzegają przed burzami i intensywnymi opadami, które mogą wywołać podtopienia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. czytaj dalej

Przeważnie deszczowo

W nocy na krańcach zachodnich będzie pogodnie. W pozostałej części kraju niebo pokryje się chmurami, wystąpią też opady deszczu - miejscami dość intensywne, o natężeniu do 30 litrów na metr kwadratowy. W górach lokalnie w ciągu 12 godzin suma opadów może być jeszcze wyższa. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 13 st. C na Mazowszu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków.

W ciągu dnia pogoda dopisze jedynie na krańcach zachodnich. Na pozostałym obszarze będzie pochmurno, popada też deszcz - do 20 l/mkw. W województwach wschodnich miejscami mogą pojawić się burze, podczas których deszczu spadnie do 20 l/mkw., a wiatr powieje do 80 kilometrów na godzinę. Termometry wskażą maksymalnie od 16 st. C na Podkarpaciu do 23 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków zmieniających się. Ciśnienie waha się, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 992 hPa.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza odnotujemy na południowym wschodzie Polski - tam przekroczy 90 procent. Odczujemy przeważnie chłód, jedynie w regionach południowo-wschodnich spodziewany jest komfort termiczny. Pogoda wpłynie na samopoczucie przeważnie niekorzystnie. Na Wybrzeżu biomet okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno, popada też deszcz (do 20 l/mkw.). Temperatura spadnie do 9 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1009 hPa.

DZIEŃ: pochmurno i z opadami deszczu. Temperatura dojdzie do 21 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie waha się, w Gdańsku w południe odnotujemy 1009 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno i deszczowo (do 15-25 l/mkw.). Temperatura spadnie do 12 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 978 hPa.

DZIEŃ: będzie pochmurno, popada też deszcz (do 20 l/mkw.). Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 989 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno i z opadami deszczu (do 20 l/mkw.). Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 998 hPa.

DZIEŃ: pochmurno i deszczowo (do 20 l/mkw.). Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 998 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurno, okresami popada deszcz (10-20 l/mkw.). Temperatura spadnie do 13 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 992 hPa.

JUTRO: pochmurno i z opadami deszczu (do 20 l/mkw.). Temperatura maksymalna wyniesie 17 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, w południe odnotujemy 992 hPa.

WROCŁAW

NOC: będzie pochmurno i deszczowo (do 20 l/mkw.). Termometry wskażą minimalnie 11 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 993 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, popada też deszcz (do 20 l/mkw.). Temperatura dojdzie do 18 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 994 hPa.