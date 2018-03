Prognoza pogody na jutro: deszcz podzieli Polskę

Od piątku ekspresowe oziębienie. W weekend uderzenie mrozu z Rosji - 12-03-2018 Nadchodzące dni w pogodzie przebiegną pod znakiem opadów deszczu, deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. Synoptycy ostrzegają też przed powiewami silnego wiatru. Po kilkudniowym ociepleniu, temperatura znów spadnie poniżej zera. czytaj dalej

Pojawią się opady deszczu

Noc zapowiada się pogodnie na Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. W pozostałych regionach spadnie deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. W górach pojawią się zjawiska fenowe. (Wiatr fenowy charakteryzuje się tym, że jego powiewy są ciepłe i suche. Spływa on po stokach górskich do dolin. W Tatrach nazywamy go halnym.)

We wtorek w dzień na zachodzie i północy Polski wystąpią opady deszczu. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni wiatr, którego porywy mogą osiągnąć do 50 km/h. W górach prognozowane są zjawiska fenowe.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna w ciągu dnia będzie najwyższa w strefie opadów deszczu, na północnym-zachodzie, gdzie osiągnie 70 proc. Im dalej na południe, tym jej wartości będą spadać, do poniżej 50 proc. W północnej części Polski odczujemy komfort termiczny, natomiast na południu - ciepło. Aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie na północnym-zachodzie Polski, w pozostałych regionach biomet okaże się neutralny.

Prognoza dla wybranych miast

WARSZAWA

Noc: Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. Barometry wskażą o północy 984 hPa, ciśnienie będzie rosło.

Dzień: Pogodnie. Termometry pokażą do 12 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa.



POZNAŃ

Noc: Okresami pojawią się opady deszczu. Temperatura nie spadnie poniżej 7 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 982 hPa, będzie rosło.

Dzień: Przelotne opady deszczu. Temperatura może dojść do 11 st. C. Wiatr powieje umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h, południowo-zachodni. Barometry w południe wskażą 990 hPa. Ciśnienie będzie rosło.



GDAŃSK

Noc: Prognozowane są okresowe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Pojawi się słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa, będzie rosło.

Dzień: Można się spodziewać okresowych opadów deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Napłynie umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h, południowo-zachodni. Barometry w południe wskażą 995 hPa.



WROCŁAW

Noc: Prognozowane są okresowe opady deszczu.

Minimalna temperatura to 8 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 987 hPa.

Dzień: Pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h, z kierunku południowo-zachodniego. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa, będzie rosło.



KRAKÓW

Noc: Pogodnie. Słupki termometrów nie spadną poniżej 6 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, napłynie z południowego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 973 hPa, będzie rosło.

Dzień: Pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr, dość silny, w porywach do 50 km/h. Barometry wskażą w południe 976 hPa. Ciśnienie będzie rosło.