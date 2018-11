Prognoza pogody na jutro: deszcz ze śniegiem w wielu miejscach kraju

Mgły, gołoledź, śnieg. W kolejnych dniach groźna aura się utrzyma - 24-11-2018 W sobotę oraz w niedzielę o poranku pogoda będzie niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed marznącym deszczem i silną mgłą. Pogoda będzie groźna w nadchodzących dniach, obowiązuje prognoza zagrożeń. czytaj dalej

Duże zachmurzenie i opady

Najbliższa noc zapowiada się pochmurno i mglisto. Na południu, wschodzie i w centrum kraju synoptycy prognozują słabe opady deszczu oraz mżawki do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie może popadać deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy minimalnie -2 stopni Celsjusza miejscami na północy, 0 st. C w centrum kraju, 4 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby, powieje z kierunków zmieniających się.

Na północy i północnym wschodzie kraju synoptycy prognozują duże zachmurzenie z opadami deszczu ze śniegiem do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na południu. Wiatr okaże się słaby, powieje z kierunków zmieniających się. Tylko na Pomorzu wiatr będzie umiarkowany i dość silny, powieje z północnego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

W całej Polsce odnotujemy wysoką wilgotność powietrza. Na południu może przekroczyć 90 procent. W pozostałej części kraju będzie oscylować wokół 80 procent. W przeważającej części kraju odczujemy chłód. Mieszkańcy krańców południowych mogą natomiast odczuć komfort termiczny. W centrum i na południu kraju warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, a na północy - niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

Prognoza pogody dla Warszawy

NOC: Pochmurno. Okresami możliwe są opady deszczu lub mżawka. Temperatura minimalna wyniesie 0 stopni Celsjusza. Z południowego zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie będzie spadać, około północy osiągnie 1002 hPa.

DZIEŃ: Pochmurno. Termometry wskażą 3 stopnie Celsjusza. Wiatr okażę się słaby i powieje z różnych kierunków. Ciśnienie spadnie około południa barometry wskażą 1000 hPa.

Prognoza pogody dla Trójmiasta

NOC: Pochmurno, okresami popada deszcz ze śniegiem. Na termometrach minimalnie 0 stopni Celsjusza. Wiatr północno-wschodni, słaby. Ciśnienie około północy 1017 hPa, spada.

DZIEŃ: Pochmurno. Synoptycy prognozują słaby deszcz ze śniegiem. Na termometrach maksymalnie 4 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie spadnie, około południa barometry wskażą 1015 hPa.

Prognoza pogody dla Poznania

NOC: Pochmurno. Na termometrach minimalnie 0 st. Celsjusza. Wiatr okaże się słaby, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, około północy barometry pokażą 1006 hPa.

DZIEŃ: Pochmurno. Na termometrach maksymalnie 4 st. C. Wiatr okaże się słaby, powieje z różnych kierunków. Ciśnienie spadnie, około południa na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

Prognoza pogody dla Wrocławia

NOC: Pochmurno. Na termometrach zobaczymy minimalnie 1 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie spadnie, około północy barometry wskażą 1002 hPa.

DZIEŃ: Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie 6 st. C. Wiatr okaże się słaby. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, około południa barometry wskażą 998 hPa.

Prognoza pogody dla Krakowa

NOC: Pochmurno. Okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 3 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie spadnie, około północy barometry pokażą 990 hPa.

DZIEŃ: Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr okaże się słaby. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, około południa barometry pokażą 985 hPa.