Prognoza pogody na jutro: deszczowa i chłodna północ, na południu ciepło

Prognoza pogody na pięć dni: coraz chłodniej, możliwy deszcz ze śniegiem - 01-05-2019 W najbliższych dniach możemy spodziewać się opadów deszczu, a w sobotę nawet deszczu ze śniegiem. Lokalnie prognozowane są burze. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 80-90 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska będzie znajdować się pod wpływem układu niżowego znad Finlandii w umiarkowanie ciepłej masie powietrza polarnego. Od północy wkroczy chłodny front atmosferyczny, za którym zacznie napływać chłodne powietrze polarne.

Na noc prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Jedynie na zachodzie nie będzie padać. Poza tym synoptycy przewidują przelotny deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą minimalnie od 5 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 9 st. C w centrum i Małopolsce. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu do 70 km/h.

Wietrzny dzień

W czwartek na północy kraju będzie pochmurnie z niewielkimi opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Strefa opadów przemieści się wolno w głąb kraju. Mieszkańcy południowej części Polski mogą spodziewać się pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 18 stopni w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu do 80 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza odnotujemy na północy Polski i wyniesie powyżej 80 procent. Na północy Polski odczujemy chłód, w pasie centralnym komfort termiczny, a na południu ciepło. Warunki biometeorologiczne na północy okażą się niekorzystne, a na południu neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami, przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 9 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w Warszawie około północy wyniesie 990 hPa, spada.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego, pod wieczór słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 987 hPa, spada.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami, przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 7 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy wyniesie 1000 hPa, spada.

DZIEŃ: zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 995 hPa, spada.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą minimalnie 7 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy wyniesie 994 hPa, spada.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego, pod wieczór słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 990 hPa, spada.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie do 8 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy wyniesie 993 hPa, spada.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie 19 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 988 hPa, spada.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami, przelotny deszcz. Termometry pokażą minimalnie 9 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy wyniesie 980 hPa, spada.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 19 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 977 hPa, spada.