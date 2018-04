Do Polski napłynie ciepłe powietrze - 27-04-2018 W ciągu następnej doby północno-zachodnia część Polski dostanie się pod wpływ zatoki niżowej z układem frontów atmosferycznych. czytaj dalej

Na termometrach nawet 27 stopni

Zapowiada się pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C. na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby, powieje z południowego zachodu.

W piątek na zachodzie i północy kraju prognozuje się opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie i słonecznie.

Na termometrach zobaczymy od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność odnotujemy na północnym zachodzie Polski i wyniesie 70 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku południowo-wschodnim. Na północy kraju odczujemy komfort termiczny, w pozostałej części ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne w części północnej i zachodniej. Natomiast w centrum, na południu i wschodzie prognozuje się neutralny biomet.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Noc: będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr słaby, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1005 hektopaskali.

Dzień: prognozuje się bezdeszczową sobotę. Na termometrach zobaczymy 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1000 hPa.

POZNAŃ

Noc: zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą 7 st. C. Wiatr słaby, powieje południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 1003 hPa.

Dzień: prognozuje się pogodny poranek. Po południu może popadać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1001 hPa.

GDAŃSK

Noc: będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Południowo- zachodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1016 hPa.

Dzień: Rano będzie jeszcze pogodnie. Po południu prognozuje się opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1013 hPa.

WROCŁAW

Noc: będzie pogodnie. Termometry wskażą 8 st. C. Wiatr słaby, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 999 hPa.

Dzień: zapowiada się bezdeszczowy poranek. Po południu może popadać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 998 hPa.

KRAKÓW

Noc: będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy 5 st. C. Wiatr słaby, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 990 hPa.

Dzień: synoptycy prognozują bezdeszczową sobotę. Termometry pokażą 27 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 988 hPa.