Prognoza pogody na jutro: deszczowa sobota. Miejscami deszcz ze śniegiem

Nadal ciepło, ale z dość silnym wiatrem. Popada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg - 26-01-2018 W najbliższych dniach nie zabraknie opadów, powieje też silny wiatr. Na termometrach zobaczymy od 2 do nawet 11 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Pochmurna sobota z opadami

W nocy na północy i zachodzie wystąpi zachmurzenie duże, miejscami słabo popada deszcz do 1-2 litrów na metr kwadratowy, a na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie wystąpią opady deszczu ze śniegiem. W pozostałych regionach będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura osiągnie od -4 st. C na południowym wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

W sobotę na Pomorzu pojawią się rozpogodzenia. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie duże i miejscami słabo popada deszcz oraz mżawka do 1-3 l/mkw., na Suwalszczyźnie wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Temperatura osiągnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na zachodzie. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, na północy okresami dość silny, w porywach na Wybrzeżu do 50 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie bardzo wysoka, osiągnie ponad 90 procent prawie w całym kraju. Na południowym wschodzie oraz na zachodzie wilgotność wyniesie około 80 proc., maksymalnie do 90 proc. W całym kraju odczuwalny będzie chłód, tylko na zachodzie i południowym zachodzie poczujemy się komfortowo. Biomet podzieli Polskę na pół. W części południowej warunki będą niekorzystne, a na północy - neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: Pochmurno. Temperatura minimalna 0 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około północy 1010 hPa, rośnie.

DZIEŃ: Pochmurno, możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, po południu okresami dość silny. Ciśnienie w Warszawie około południa 1015 hPa, rośnie.

TRÓJMIASTO

NOC: Pochmurno, słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 1022 hPa, rośnie.

DZIEŃ: Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa 1026 hPa, rośnie.

POZNAŃ

NOC: Pochmurno. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 1013 hPa, rośnie.

DZIEŃ: Pochmurno z przejaśnieniami, możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 6 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 1018 hPa, rośnie.

WROCŁAW

NOC: Pochmurno, słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 1011 hPa, rośnie.

DZIEŃ: Pochmurno, słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 6 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 1016 hPa, rośnie.

KRAKÓW

NOC: Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna -3 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 1000 hPa, rośnie.

DZIEŃ: Pochmurno z przejaśnieniami, słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 1004 hPa, rośnie.