Prognoza pogody na jutro: deszczowo, ale z przejaśnieniami. Do 14 stopni

Wiele regionów deszczowych

Na południu, zachodzie i w centrum mogą w nocy wystąpić słabe opady deszczu do 3 litrów na metr kwadratowy. Wysoko w Tatrach sypnie śnieg. Temperatura wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się zachodni, umiarkowany i dość silny, okresami powieje mocniej - w porywach do 60 km/h.

Piątek będzie pochmurny, ale pojawią się też przejaśnienia. W województwach północnych, wschodnich i centralnych może spaść do 4 l/mkw. Temperatura wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, z kierunków zachodnich.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

W całym kraju wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 90 procent. Odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna 4 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, osiągający w porywach do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1003 hPa.

DZIEŃ: Pochmurno z przejaśnieniami, niewykluczony słaby deszcz. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Z zachodu będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie waha się, w Gdańsku w południe barometry pokażą 1003 hPa.

KRAKÓW

NOC: Pochmurno, może spaść słaby deszcz. Temperatura spadnie do 4 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, a okresami w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 981 hPa.

DZIEŃ: Pochmurno z przejaśnieniami, niewykluczony jest słaby deszcz. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z zachodu. Ciśnienie waha się, w południe barometry pokażą 981 hPa.

POZNAŃ

NOC: Pochmurno z przejaśnieniami, okresami może spaść słaby deszcz. Temperatura minimalna 5 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, a okresami w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 999 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr, okresami okaże się silniejszy. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 996 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna spadnie do 3 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy barometry pokażą 993 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, okresami może spaść słaby deszcz. Termometry pokażą do 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu, okresami jego prędkość wzrośnie. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa.

WROCŁAW

NOC: Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Niewykluczony słaby deszcz. Temperatura spadnie do 7 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, a okresami jego prędkość wzrośnie w porywach do 60 km/h. O północy na barometrach mieszkańcy Wrocławia zobaczą 996 hPa.

DZIEŃ: Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa, spada.